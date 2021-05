'Paradise'-deltager har fundet kærligheden

Tilbage i marts kunne 'Paradise Hotel'-deltageren Anne Plejdrup afsløre, at hun havde fundet kærligheden i nuværende sæson af TV3-programmet. Hun og deltageren Nikolaj Hvidman er i dag kærester.

Det er dog ikke de eneste af årets paradisoer, der ikke længere er på singlemarkedet.

19-årige Emma Poulsen fra Aarhus, der i går tjekkede ind på hotellet, fortæller nu, at hun har fået sig en kæreste. I modsætning til Anne og Nikolaj har hun dog ikke fundet ham i Mexico blandt hotellets gæster.

- Han hedder Mark, er 21 år og fra Skanderborg. Da jeg kom hjem fra Mexico, var vi meget til de samme fester i Aarhus-området, og så udviklede det sig ret hurtigt mellem os. Vi har dannet par siden februar, men vi har faktisk kendt hinanden i cirka fire år, da vi har fælles venner, fortæller Emma til Ekstra Bladet.

- Mark har det lidt ambivalent med, at jeg er med i 'Paradise', men han tager det så fint og har ikke noget imod det overhovedet. Vi ser alle afsnit sammen, så det er hyggeligt, fortsætter hun og tilføjer, at hun må give mange afslag til fyre, efter hun har fundet sig en kæreste.

- Jeg har altid fået en del henvendelser, men der er bestemt kun kommet flere, efter jeg er med i 'Paradise'. Jeg sørger bare for at give dem en høflig afvisning, eller også svarer jeg dem ikke, forklarer hun.

Emma og kæresten Mark. Foto: Privat

Skævt fra start

Emma formåede i gårsdagens afsnit at sikre sig Sinan som partner, men på trods af den succes, ærgrer hun sig over sin entre på hotellet.

- Det har været lidt af en træls start, fordi min kommentar om Moniques alder er blevet lidt misforstået. Jeg blev overrasket, da hun sagde, hun var 27 år, men jeg mente slet ikke, at hun var gammel eller noget, hvilket det kom lidt til at lyde som om, forklarer Emma sig.

- Jeg mente bare, at hendes alder måske er lidt ældre end gennemsnitsalderen på 'Paradise'. Nogle er blevet stødt over min kommentar, og jeg er ked af, at det kom ud på den måde, for det var slet ikke ondt ment, afslutter hun.

