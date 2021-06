'Paradise-deltager': - Jeg blev mobbet

Sinan har altid elsket at stå foran kameraet, og gøre noget ud af sin stil, men det har ikke altid harmoneret med klassekammeraternes syn på, hvordan en 'typisk dreng' bør opføre sig.

I det nye afsnit af 'Mit Paradiso Liv' fortæller Sinan, at han blev mobbet i folkeskolen, fordi han skilte sig ud blandt de andre drenge.

- Jeg tror, de synes, jeg var for feminin af en dreng at være, siger han i programmet.

Prøvede at skjule det

Han nævner blandt andet, hvordan han blev kåret som 'Årets Gustav' (homoseksuelle red.), mens skolens elever så på.

Til Ekstra Bladet fortæller Sinan, at han dengang forsøgte at skjule sine følelser.

- Selvom jeg stod på scenen og smilede, så var det et falskt smil. Jeg prøvede at skjule, at det gjorde mig ked af det, siger han.

Og tilføjer, at han ikke forstår, hvorfor skolen ikke greb ind, men tillod at en lille dreng skulle latterliggøres på grund af sin seksualitet.

Vær dig selv

Det var først senere hen i gymnasiet, at Sinan følte han kunne være mere sig selv, og at det blev accepteret.

Heldigvis har han haft en støttende mor, der altid har rådet ham til at være sig selv og ikke tænke på, hvad andre mener.

- Min mors støtte har betydet alt. Hun har altid været der for mig og har forsvaret mig, når folk har sagt grimme ting, fortæller han.

Og i dag er den 20-årige model og youtuber fuldt ud tilpas med, hvem han er.

Det er trættende

Dog er Sinan stadig træt af at skulle forsvare sin seksualitet.

Også i 'Paradise Hotel' måtte han svare på spørgsmål fra de andre deltagere.

- Jeg synes egentlig, at ens seksualitet er en privat sag. Jeg spørger heller ikke nogen, om de er heteroseksuelle. Og sådan synes jeg generelt, det burde være, uanset om man er homoseksuel, biseksuelle, panseksuel eller noget fjerde, forklarede han dengang.

Selvom han synes, at vi i 2021 er godt på vej, og han sjældent oplever at blive chikaneret, så håber han, at vi i fremtiden bliver bedre til ikke at sætte hinanden i bås.