'Paradise Hotel' stoppes efter anklager om overgreb

Den administerende direktør for den svenske afdeling af Nent, Anders Jensen, fortæller til TV4, at man ikke vil sende resten af dette års 'Paradise Hotel' i fjernsynet efter mistanke om misbrug og overgreb i sæsonen.

- Vi kan ikke fortsætte denne type produktion på de her præmisser, lød det.

Beslutningen kommer, efter deltagerne Annie Dahlberg og Jennifer Paatere fortalte om, at de ifølge eget udsagn var blevet udsat for overgreb under optagelserne af realityprogrammet.

Jennifer er i afsnittet i gang med at tale med Toby, da han besluttet sig for at rive hendes bh af. Foto:Nent Group

Anders Jensen kan i programmet endnu ikke svare på om, svenskerne overhovedet kommer til at vende tilbage til seerne.

- Der er en række sager, der er gået galt i det her. Den første hændelse bliver fejlbedømt af producenten og bliver behandlet mindre alvorligt, end det naturligvis var. Den anden hændelse blev vi først opmærksomme på, da historien kørte i medierne. Så når vi reagerer, fremstår det som for sent. Det er desværre en effekt, når mange ting går alt på én gang, lyder det.

Direktøren fortæller, at han er vred på både produktionsselskabet Mastiff og hans eget firma.

- Som kunde er du ansvarlig for din underleverandør. Vi kan ikke bare sidde og pege fingre ad produktionsselskabet. Jeg stiller mig selv spørgsmålet, om vi har stillet de rigtige spørgsmål, og om vi har fremsat de rigtige krav. Og indtil jeg er sikker på, at vi kan gøre det i fremtiden også, kan vi ikke fortsætte med denne type produktion. Nu skal vi sikre, at vi kan gøre det på den bedste måde, lyder det.

I en pressemeddelelse udtaler Nent, at de er triste over beslutningen med at aflyse sæsonen, men at de føler meget med de berørte.

De vil nu foretage en undersøgelse blandt sæsonens deltager for at finde ud af, hvordan de oplevede tiden på hotellet.

Anmeldt til politiet

Overgrebet på de to kvinder er politianmeldt, og kammeradvokaten har tidligere udtalt, at man er i gang med at tale med de involverede for at se, om sagen skal rykke videre.

Den anklagede, Toby Johnson, har tidligere undskyldt på sine sociale medier for sin opførsel.

Han blev smidt ud af hotellet, da produktionen fandt ud af, at han havde opført sig upassende over for kvinderne.

Toby har siden undskyldt på sociale medier. Foto: Nent Group

Toby Johnson er filmet, da han river en kvindes bh ned, mens de taler sammen, samt udviser aggressiv adfærd, da en anden kvinde afviser at have sex med ham.