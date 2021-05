'Paradise'-Jonas brød løfte: - Derfor valgte jeg Emma

Det viser sig, at Emma havde en særlig fordel, da Jonas skulle træffe sit valg - selvom han havde lovet begge piger, at han ville vælge dem

- Jeg vælger Emma, fordi jeg gerne vil give hende en chance for at bevise, at hun gerne vil spille spillet og gerne vil spille sammen med mig. Og så håber jeg bare på, at jeg kan få åbnet hende op, for så tror jeg, hun er en dygtig spiller.

Sådan lød forklaringen fra Jonas, da han i aftenens afsnit af 'Paradise Hotel' valgte at sende Cecilie ud af TV3-programmet.

Nu fortæller han nærmere omkring sit valg til Ekstra Bladet.

- En af grundene, til at jeg valgte Emma, var, at vi begge kommer fra Aarhus. Og så gav hun et godt indtryk. Det var fedt, at vi havde en 'aarhusiansk connection'. Cecilie virkede lidt mere flyvsk, så jeg vidste ikke rigtig, om jeg kunne stole på hende, lyder det fra Jonas.

- Det var dog et svært valg, da de begge var nye piger, så jeg bestemte mig faktisk først i sidste øjeblik. Jeg havde lovet begge piger, at jeg ville vælge dem, men min mavefornemmelse var, at jeg skulle vælge Emma, så det gjorde jeg, fortsætter han.

Det blev desværre et kort ophold på 'Paradise' for Cecilie. Foto: TV3/Nent Group

Allieret fra Aarhus

Emma fortæller til Ekstra Bladet, at hun var meget usikker på, om hun var købt eller solgt til aftenens parceremoni.

- Jeg var overhovedet ikke sikker på Jonas. Han var virkelig svær at regne ud. Det kunne gå begge veje, og jeg anede ikke, om jeg var købt eller solgt. Derfor blev jeg meget lettet, da han sagde mit navn. Det var bare megafedt, fortæller hun og tilføjer:

- Han havde sagt, han ville vælge mig, men jeg vidste ikke, om han var til at stole på. Ifølge ham valgte han mig, fordi jeg var den nyeste, og så synes han, at det var ret fedt, at vi begge kommer fra Aarhus, så vi havde lidt at snakke om på den front.

'Paradise Hotel' kan streames hver tirsdag, onsdag og torsdag på Viaplay og Viafree.