Unge deltagere i realityprogrammet 'Paradise' bliver holdt i et jerngreb uden løn og med risiko for kæmpe bøder. Det viser en kontrakt, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af

Unge mennesker bliver reelt stavnsbundet resten af livet, når de deltager i et af de mest populære realityprogrammer gennem tiden i Danmark: 'Paradise' (tidligere 'Paradise Hotel').

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af en kontrakt, som deltagerne skal skrive under på for at medvirke, og indholdet får såvel politikere som eksperter til at komme med hård kritik af den måde, deltagerne bliver behandlet på.