Paradise: Pebernødder og penispapegøjer

På den ene side er det rart at se ægte følelser i et kynisk og udspekuleret koncept. Som når Lasse og Camilla ligger i ske og klunter lidt rundt med kys og komplimenter.



På den anden side er det hele jo iscenesat som et big battle for bøverter, der iført badetøj og ankelsokker skal bedrage hinanden for til sidst at vinde cool cash.



Undervejs udvikler deltagerne selvfølgelig følelser for hinanden, hvorfor det kyniske crescendo bliver valget mellem partner og pengepræmie. Troskab og dårskab, tilværelsens ægte dilemmaer sat på spidsen.



G-streng som tandtråd

Og som i virkeligheden vinder følelser konsekvent over fornuften, alle aftaler og strategier forsvinder som en tandtrådstynd g-streng mellem Stines baller.



Stine regner ellers ugens bedste plot ud. Hun modtager otte pebernødder, som i stilhed skal fordeles på ti gæster, og ikke ens egen partner. De to deltagere, der ikke får juleknas står til at ryge ud.



Hun indleder en listig kæde, hvor 'trussel nr. 1' (Sille, som er Stines tidligere hjerteveninde, nu ærkerival) igen skal sendes ud lige så sikkert som nye rør i dit solcenter.



Èn på lampen til sofaen

Planen: Stine giver kurven med pebernødder til Patrick, som er helt med på, at hvis han giver den til Yasmin, så leverer hun videre til Lasse, som så overrækker til Frederikke, som klart vil give den til Jonas, som uden tvivl vil give den til Camilla, der så absolut vil sikre, at den ender hos David. Og dermed ingen pebernød til Sille og Benjamin.



Lang snørklet musetrappe, umulig for uindviede, men på skærmen skærer de det altid ud i pap. Desværre tænker Lasse kun på Camilla. Han vender om i døren til Frederikke, og giver kurven til Sille.



Lasse har ikke gennemskuet, at Sille så sent som dagen før har hvisket om, hvor badass det ville være, at skille Lasse fra sin kæreste Camilla.



Hellere dø sammen end ofre sig for hinanden



Det er første gang i de nu 33 afsnit, at jeg smækker min sofa én på lampen. Det er da helt ubegribeligt, som Sille snor sig, fordi de magtfulde drenge agerer papegøjer og tænker med penis. Penispapegøjer, som det hedder i Mexico.



Ingen pebernødder til Frederikke og Jonas, som kvitterer med sæsonens vildeste manipulationsmøde (se boks med 'ugens overbeviser'). De får til opgave, at diskutere hvem af de to, der frivilligt skal forlade hotellet. Med retten til at tage en fjende med sig.

- Hvis I ikke vil kan blive enige, så skal I begge forlade hotellet, lyder ordren.



Klog på Paradise?

Det bliver et fælles exit, hvilket faktisk var svært at forudsige. Point til producerne for at udtænke noget så nedrigt. Selv Stine græder som et barn, og føler som sædvanlig, at alle er imod hende, selv om hun slet ikke er i fare.

Artiklen fortsætter efter videoen...

René Fredensborg og Patrick L diskuterer udfaldet af Pebbernødde-dramaet.

Hun havde så også lige mistet Andreas igen igen.Jeg kommer mere til at savne Jonas, fordi han flere gange illustrerede, hvordan aftaler intet er værd, når det hele alligevel handler om følelser.Jeg kan ikke længere gennemskue, om det er de kloge, der ryger til fordel for de dumme. Eller omvendt.Kan man overhovedet blive klog på Paradise?