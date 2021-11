'Paradise': Spøgelser med følelser

I Mexico fejrer man Día de Muertos hvert år i starten af november, De Dødes Dag.

På Paradise Hotel render der derfor et spøgelse rundt og river retoucherede portrætter over. Dét gør ondt, for deltagerne kigger meget på sig selv.

Det går ud over Sille og David, og så ved vi jo godt, hvad klokken har slået. En af dem ender på alteret med døde paradisoer, nu ti styks i alt. Men først er de altså blevet gjort 'sjælløse' af et spøgelse ved navn Andreas, som kan sige: 'Paradise, så er jeg fucking tilbage ... !'

Og så er der ellers 'sort brev' og noget med en 'uhyggelig halloweenfest' (not!), så man igen tror, det er fjernsyn for børn.

Den store grædepude

Gengangeren Andreas har hævneren på. Han spørger straks Sille:

- Har du fået at vide, at han har gået og kysset med Stine.

Og så går han ellers i detaljer med Davids udskejelser.

Andreas vil skabe splid, det indrømmer han selv. Og selvom det bare er reality-tv, slog det mig, hvordan deltagerne, hjulpet godt på vej af udskilnings-konceptet, gerne sårer hinanden sådan ægte for at vinde. Der burde næsten sidde en psykolog klar til at tage over, for jeg er ærlig talt i tvivl om, hvor robuste deltagerne egentlig er.

Isdronningen Sille smelter i tårer.

- David skal ikke se, jeg er ked af det, siger hun, fordi hun ikke vil spille offer, hvorefter hun konfronterer ham med en stor pude i favnen. Et mentalt skjold.

Følelserne betød knapt så meget for Yazmin på hotellet.

Voksne teenagere

De to voksne teenagere havde ellers aftalt, at de godt måtte kysse andre. Som Sille selv bemærker, så er det hele noget 'børnehavefis'. Problemet er, at David kysser pigerne, når han taler taktik, ikke kun når de fester.

Fat den følelsesmæssige forskel, hvem som kan.

- Jeg synes, det er fejt, at Andreas river op i alt, siger David og indleder en længere omgang blamegames. Sille topper med at slå fast, at nu skal det ellers solide par ikke længere være partnere på hotellet, hvilket er interessant, for jeg har læst, at de er partnere i virkeligheden. Altså nu, derhjemme.

- Der er lukket og slukket, siger Sille.

Ugly cry og føleporno

Sille ender med at blive stemt hjem - i selskab med festaben Patrick, i øvrigt.

Hendes såkaldte 'ugly cry' ser så ægte ud, at jeg for første gang føler med Sille. Også David fælder en autentisk tåre.

- Hvordan er det at se Sille blive så rørt?

Det er den vært, der hedder Emil, som spørger. Gæt selv svaret!

Jeg er forbløffet over, at de to værter m/k bevæger sig ud i så selvindlysende spørgsmål. Behøver ægte gråd virkelig at blive spicet op med endnu mere følelsesporno?

Gammel gæst i kiste

Tårer tørrer hurtigt ud i paradis. David bliver partner med Yasmin, og det synes han er 'vildt fedt'.

De kysser heftigt til en diskokuglefest, hvor alle igen ligner idioter under udklædningstemaet 'dødsdisko'. Det giver anledning til, at producerne kan stille en kiste på trappen.

- Kisten må betyde 'gammel gæst', gætter Camilla.

Deltagerne skubber lidt rundt med den, som er det en alt for tung tønde rom, der er skyllet i land. Og så går de ellers tilbage til festen for at drikke mere tequila.

Nå, men i kisten ligger tada … Stine, men det finder de først ud af næste morgen. Hun er kommet tilbage til livet. Hun har savnet Andreas, påstår hun.

Selv med døden som trumf føles konceptet efterhånden som en uendelig båndsløjfe.