'Paradise' var fremtidsdrømmen

Seerne har tidligere haft fornøjelsen af Mathias Hjort og hans berømte speedos på 'Paradise Hotel'. Nu er han tilbage igen.

Når sæson 17. af 'Paradise Hotel' ruller over skærmen, bliver det med Mathias Hjort ombord.

Det er en beæret Mathias, Ekstra Bladet fanger over telefonen forud for premieren på 'Paradise Hotel'. Han er nemlig glad for, at drømmen et gået i opfyldelse, og at han endnu engang får lov til at få et ophold på det luksuriøse hotel i Mexico.

- Da jeg blev single et år før optagelserne, gik der ikke ti minutter, før jeg ringede til casteren og sagde, at jeg var klar til endnu en sæson, siger Mathias Hjort.

Paradiso: - Jeg har ikke god selvtillid

Og det har faktisk altid været en drøm for Mathias at være med i 'Paradise Hotel'. Allerede da han gik på efterskole, vidste han, at det lå i kortene.

- Folk ville gerne være læger og gå på gymnasier. Jeg sagde bare: 'Jeg skal bare være med i 'Paradise', og så tager vi den derfra'. Det hele har bare været meant to be, siger Mathias Hjort.

Lige siden sæson fem rullede over skærmen i 2009, var han ikke i tvivl om, hvilken vej han skulle gå.

Deltager i reality på grund af ekskæreste: - Der skulle ske noget nyt

- På min efterskole tilmeldte jeg mig en konkurrence for 'Got to be', hvor jeg blev nummer to. Ham, der vandt, var Stolle (tidligere paradiso.red.,). Dengang blev jeg kontaktet af TV3, hvor de spurgte, om jeg ville deltage. Jeg var kun 18 år, og heldigvis så jeg ikke den besked.

- Havde jeg været med i den sæson med Stolle og Martin, så havde de kørt mig rundt i manegen. Jeg havde ødelagt mit liv, siger Mathias Hjort.