'Paradise'-vinder raser: Ville slå ham ihjel

SPOILER-ALERT!: Sille Nimholm fortæller, at hun fortryder, at hun ikke reagerede mere voldsomt, da David Jarsbo smed kuglen under troskabstesten

– David og Sille – det er nu, jeres partnerskab bliver sat på den hårdeste test nogensinde, for kan I virkelig stole på hinanden, lyder det fra værten Olivia i aftenens finale af 'Paradise Hotel'.

Da David Jarsbo efterfølgende vælger at smide kuglen under troskabstesten og dermed beholder præmiesummen på en halv million kroner for sig selv, vælter hele korthuset for Sille Nimholm.

Sille er i sine følelsers vold, da hun reagerer ved at kaste sin kugle på Davids fødder og skubber så hårdt til ham, at han må gå nogle skridt tilbage. Imens kalder hun David diverse skældsord og opfordrer ham til at søge professionel hjælp, da hun mener, at han er syg i hovedet.

David Jarsbo smider kuglen og løber dermed med præmiesummen på en halv million kroner. Foto: NENT Group

Vinderparret er torsdag i Ekstra Bladets studie for at tale ud om finalen, og her er Sille Nimholm stadig berørt af hændelsen - også selvom de har aftalt at dele præmien, så snart pengene tikker ind på Davids konto.

- Jeg ved godt, at det lyder rigtig sygt, det jeg siger nu, men da jeg står i momentet og skal kaste kuglen på David, tænker jeg faktisk, at jeg skal ramme ham i hovedet. Men til hans held kommer der en lillebitte fornuft ind i mit hoved, der siger, at det måske er lige voldsomt nok at prøve at slå ham ihjel.

- Jeg rammer bare hans fødder i stedet for, men jeg fortryder, at jeg ikke var mere voldsom, fordi jeg tror stadig ikke den dag i dag, at du forstår det tillidsbrud, du lavede der, siger hun henvist til David.

David svarer herefter lettere chokeret:

- Dengang tænkte jeg over, hvilken reaktion jeg ville have, hvis Sille smed kuglen, og tænkte, at Sille ville have den samme reaktion, hvis det var omvendt. Men det kan jeg love for ikke passede. Jeg fik et chok over, at hun tyrede kuglen efter mig.

Sille Nimholm er ikke tilfreds med Davis beslutning og tyrer derfor sin kugle efter ham. Foto: NENT Group

Det er ikke første gang, at deltagerne på hotellet lader følelserne løbe af sted med dem.

Sidste år blev Türker Alici som bekendt smidt ud af programmet, fordi han tyrede en flaske efter Sarah Dohn, men der var ingen straf i vente for Sille, og det er der en grund til, ifølge produktionsselskabet.

'Produktionen har altid mulighed for at bryde ind, hvis de mener, at en situation er ved at løbe af sporet – og de er særligt opmærksomme i følelsesladede og unikke situationer som eks. troskabstesten', lyder det i et mailsvar fra Kenneth Kristensen, programdirektør hos NENT Group.

'Det er en afvejning fra gang til gang, og vurderingen i situationen var, at der ikke var fare på færde, og at Silles reaktion handlede om det enorme pres og chok, hun var udsat for på badebroen. Produktionen sikrede sig naturligvis efterfølgende, at både David og Sille var OK', siger han.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Türker Alici, der mener, at konsekvenserne burde være de samme for alle.

'Jeg synes måske konsekvensen skal være den samme uanset hvad. Kaster man noget, så skal man ud. Hvis det er det, som er retningslinjen. Jeg synes ikke man skal se situation an. Kaster man noget, så skal det have en konsekvens', skriver Türker Alici.