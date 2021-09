Paradiso afslører: - Jeg er ikke født sådan her

Chris Dion Hansen føler sig ikke helt tilpas blandt de andre deltagere på 'Paradise Hotel'.

Så for at kunne være sig selv fuldt ud, vælger 27-årige Chris at dele sin historie med resten af truppen under morgenmaden i onsdagens afsnit af reality-serien.

- Nogle gange går man og skjuler nogle ting, hvilket gør det sværere at vise sig selv, sådan helt rigtigt. Jeg er faktisk slet ikke født sådan her. Jeg er født som noget andet, og ja, det var bare det, siger Chris Dion Hansen i programmet.

Chris er nemlig født som kvinde, men har gennemgået et kønsskifte, så han nu er mand.

Nervepirrende

Til Ekstra Bladet fortæller Chris, at han havde brug for at få det sagt, så han kunne slippe facaden og hvile i sig selv.

- Jeg havde simpelthen så mange tanker omkring det, og til sidst så tænkte jeg: 'Nu kører jeg den helt åbent. Så må det briste eller bære'.

Men det var ikke ligefrem let at skulle blotte sig på den måde foran en fremmed gruppe mennesker og så endda på tv.

- Jeg var kamp nervøs. Det er ikke noget, jeg går rundt og snakker om i Danmark. Det er kun meget få personer, der ved det herhjemme. Så det var ikke kun på tv, at det skulle komme ud. Det var også til folk herhjemme, siger han.

Tog godt i mod

Heldigvis blev Chris' historie taget godt imod af de andre gæster.

- Jamen, de andre tog jo så pænt imod det, der var slet ikke noget der. De tog mig præcis, for den jeg er. Altså en mand.

Og det var en kæmpe byrde, der blev løftet fra skuldrene.

- Jeg er rigtig lettet, da jeg får det ud. Der kan jeg trække vejret igen og bare nyde oplevelsen, fortæller Chris.

Du kan se, hvordan det går Chris og resten af de nye deltagere i sæson 18 af 'Paradise Hotel' på Viaplay tirsdag til torsdag.

