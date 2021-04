Paradiso: - Jeg har ikke god selvtillid

Jasmin er en del af det nye 'Paradise'-kuld, der kæmper om en halv million kroner, når sæson 17 af 'Paradise Hotel' snart ruller over skærmen.

Og det er heller ikke nogen hemmelighed, at Jasmin er en klar favorit blandt drengene på hotellet. Faktisk beskriver næsten alle drengene hende som hotellets flotteste pige.

Da Ekstra Bladet fanger Jasmin over telefonen forud for den nye sæson af 'Paradise Hotel', fortæller hun, at opholdet på det luksuriøse hotel var hårdere, end hun havde regnet med - også selvom flere af drengene fra start havde favoriseret hende.

- Vildere end Sunny Beach

- Det er jo et spil derinde, og man skal jo tænke på sig selv også. Det var virkelig hårdt hele tiden at være på.

- Men det er jo selvfølgelig mega rart, at fyrene synes, jeg er en pæn pige, siger Jasmin til Ekstra Bladet.

Selvtilliden er ikke i top

Og det er da også noget, hun kan nikke genkende til fra hverdagen hjemme i Danmark. Derfor skulle man også tro, at selvtilliden var i top hos den smukke single.

Men det er den langt fra.

- Jeg tror, at de fleste tror, at jeg har megagod selvtillid og er mega selvsikker. Men det er jeg egentlig ikke, siger Jasmin og fortsætter:

- Jeg tænker meget over tingene. Jeg virker ofte mere sikker, end jeg er. Udadtil virker det som om, jeg har styr på det hele. Men det har jeg overhovedet ikke. Jeg bliver tit mega nervøs. Men jeg har lært mig selv at holde det inden i og ikke vise det frem, siger Jasmin.

Folk blev overrasket

Jasmin er også blevet mødt med overraskende blikke og kommentarer fra hendes nærmeste, da hun kom hjem fra 'Paradise Hotel'.

- Første gang var bare magisk

Hun har nemlig tidligere takket nej til reality-programmet 'Ex on the Beach'.

- Der er mange, der er overrasket over, at jeg var med i 'Paradise', da jeg har sagt nej til reality før. Men så var der corona, det skubbede lidt på. Enten kunne jeg sidde derhjemme eller tage til Mexico og feste, siger Jasmin.

Og selvom Jasmin synes, at det var hårdt at være med i 'Paradise Hotel', var det stadigvæk en oplevelse for livet. Hun er derfor heller ikke afvisende over for at lave mere tv, hvis det rette program tilbyder sig.