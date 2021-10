Paradiso: - Jeg slikker ikke røv

Det var ikke ligefrem en varm velkomst, som 22-årige Lasse Winther kunne se frem til, da han tjekkede ind på 'Paradise Hotel'.

- Jeg skal være ærlig at sige, at jeg er rigtig glad for at stå med min partner. Det er min plan A, og jeg vil ikke stå med andre end ham, lød det fra Sille Nimholm, da hun finder ud af, at hun nu skal danne par med hotellets nye dreng.

Sille Nimholm, der kort forinden var blevet kåret som hotellets dronning, havde håbet på at blive tildelt en form for magt, men det blev i stedet en ny partner, og det faldt mildest talt ikke i god jord hos den 23-årige pige fra Vestegnen.

Slikker ikke røv

Til Ekstra Bladet fortæller Sille Nimholm, at hun ikke fortryder sin direkte tilgang på trods af, at de andre deltagere rådede hende til at tage pænere imod den nye dreng.

- Jeg slikker ikke røv på nogen, og det gør jeg heller ikke i Paradise. Jeg valgte at være ærlig om, hvor hans bedste muligheder var, og de lå ikke hos mig.

Selvom Lasse godt kan forstå, at Sille gerne ville forblive sammen med sin partner, så havde han håbet på en varmere velkomst.

- Jeg tror, at det lige netop var Sille, som jeg mødte allerførst, det gjorde det hele lidt mere intimiderende. Hun siger tingene meget lige ud. Jeg havde nok selv valgt at tage godt imod den nye gæst, hvis det var omvendt, fortæller Lasse Winther til Ekstra Bladet.

Foto: Henning Hjorth

Men det lader dog ikke til at gøre det store indtryk på den kårede dronning.

- Jeg kan da godt se fra Lasses synspunkt, at det måske var nederen, at jeg ikke tog bedre imod ham. Men sådan er spillet. Jeg var der for at vinde en halv million kroner. Det er ikke en efterskole, lyder det fra Sille Nimholm.

