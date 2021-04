Paradiso raser: Træt af at forsvare min seksualitet

'Paradise'-deltageren Sinan er meget uforstående over for, at han så ofte bliver spurgt ind til sin seksualitet

For første gang i historien er denne sæson 'Paradise Hotel' kønsneutral, forstået på den måde, at gæsterne godt kan danne par med en af samme køn frem for at skulle være dreng-pige.

Det er noget, 20-årige Sinan er glad for, da han mener, vi generelt bør være bedre til i samfundet ikke at sætte hinanden i bås.

Han undrer sig ligeledes over, hvorfor det er så vigtigt for andre at kende til hans seksualitet. Noget, han ofte bliver spurgt til og også er tilfældet i aftenens afsnit af 'Paradise', hvor han bliver spurgt, om han er til både piger og drenge.

- Jeg kan også godt lide drenge. Jeg er panseksuel. Det betyder, at jeg går mest op i personligheden. Jeg er neutral og elsker alle mennesker. Det er personligheden, der tæller, forklarer Sinan til Nikolaj, Jonas og Lukas i afsnittet.

Overfaldet på station

Sinan glæder sig over, hvor godt der bliver taget imod svaret, og at han får skulderklap for at være sig selv. Det er noget, han bestemt ikke er vant til hjemmefra, hvor han har oplevet stødende bemærkninger og overfald.

- Nogle synes, at jeg er lidt for piget og bøsset, og så kan de godt finde på at prikke til mig og gøre mig til grin i offentligheden. Jeg er også blevet overfaldet af en drengegruppe, der rullede mig rundt på stationen, indtil mine venner kom, hvilket var virkelig ubehageligt, fortæller han.

- Derfor overraskede det mig, at de andre gæster på hotellet reagerede så positivt, da jeg fortalte om min seksualitet. De har været supersøde, men derfor undrer det mig stadig, at jeg bliver spurgt om det, og jeg er træt af, at jeg altid skal forklare og forsvare det. Jeg fortæller også Nikolaj, at jeg synes, det er unødvendigt for dem at vide, hvad min seksualitet er. Det er ikke det, der definerer, hvordan jeg er som person.

Vil bryde normen

20-årige Sinan synes bestemt, at samfundet anno 2021 er blevet mere moderne, men der er stadig vej endnu i forhold til at blive mere inkluderende.

- Jeg synes egentlig ens seksualitet er en privat sag. Jeg spørger heller ikke nogen, om de er heteroseksuelle. Og sådan synes jeg generelt, det burde være, uanset om man er homoseksuel, biseksuelle, panseksuel eller noget fjerde, forklarer han.

- Der bliver spurgt af drengene på en god måde, og jeg tænker slet ikke, at de er onde, fordi de spørger. Det er bare sådan, vores samfund er, at hvis man ikke er heteroseksuel, så skal andre vide, hvad ens seksuelle orientering er. Og sådan burde det bare ikke være. Jeg vil så gerne, at normerne skal brydes, fortsætter han.

Sinan arbejder til dagligt som youtuber og model, og det var derfor ikke nemt for ham at forsvinde fra de sociale medier uden forklaring under optagelserne til 'Paradise'. Flere endte med at tro, at han var død.

Selvom det for mange er en oplevelse for livet at medvirke i et realityprogram som 'Paradise', kan der også være en bagside af medaljen. Flere deltagere har tidligere fortalt om deres problemer med stoffer i realitymiljøet.

