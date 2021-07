Parterapeuten fra 'Fede forhold': Tips og tricks til et godt sexliv

Parterapeut Frej Prahl hjælper parrene i DR-programmet 'Fede forhold', når der opstår knas i parforholdet. Til Ekstra Bladet giver han her en række gode råd, hvis lysten til sex er forsvundet

De fleste parforhold kender det, når sexlivet er gået lidt i stå, og man har brug for et nyt krydderi til at spice det op.

Men går man bare og venter på, at det på magisk vis starter igen, så skal man vente længe.