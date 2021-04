Den britiske skuespiller Paul Ritter er død - 54 år gammel.

- Det er med stor sorg, at vi kan bekræfte, at Paul Ritter afgik ved døden i aftes. Han døde fredfyldt derhjemme med sin hustru, Polly, og sine sønner, Frank og Noah, ved sin side. Han var 54 og led af en hjernetumor, udtaler hans agent ifølge The Guardian.

Paul Ritter var blandt andet kendt for sin rolle som chefingeniør Anatoly Dyatlov i HBO-serien 'Chernobyl' fra 2019.

I 'Belgravia', dramaserien fra 2020 af manden bag 'Downton Abbey', spillede han Turton i alle seks afsnit. Og fra 2017-2020 portrætterede han Benjamin Stevens i seks afsnit af 'Cold Feet'.

Paul Ritter (til højre) som chefingeniør Anatoly Dyatlov i 'Chernobyl'. Pr-foto

Af filmroller kan nævnes Eldred Worple i 'Harry Potter og Halvblodsprinsen' fra 2009 og Guy Haines i James Bond-filmen 'Quantum of Solace' fra 2008.

- Paul var en usædvanlig talentfuld skuespiller, der spillede en enorm række af roller på scenen og skærmen ekstraordinær dygtighed. Han yderst intelligent, venlig og meget morsom. Vi vil savne ham meget, udtaler agenten.

Paul Ritter medvirkede også i den britiske spionthrillerserie 'The Game' fra 2014. Lige nu er han mest kendt for sin rolle som familieoverhovedet Martin Goodman i komedieserien 'Friday Night Dinner'.

