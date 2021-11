Pernille Blume: Får kærlighedsbesøg

For nylig skrev Ekstra Bladet, at Pernille Blume var hårdt ramt, fordi hun næsten ikke har set sin kæreste, mens hun har deltaget i 'Vild med dans'.

Men som hun også på forhånd havde varslet, såfremt hun nåede finalen, kommer der til at sidde en ganske særlig person blandt publikum til 'Vild med dans'-finalen i dag fredag.

Pernille Blumes franske forlovede, verdensstjernen inden for svømning Florent Manaudou, tager nemlig turen til Danmark for at heppe på hende.

Det er som nævnt ikke meget, de to har set til hinanden under 'Vild med dans', men Pernille Blume har bestemt haft ham i tankerne - valsen i semifinalen var nemlig inspireret af Florent Manaudous frieri i Paris.

Pernille Blume fortalte ved sæsonpremieren på 'Vild med dans' om sin forlovelse.

- I starten af november var jeg lige en smuttur i Frankrig. 24 timer! Det var dejligt, men det var også en stressende weekend. Det var sidste gang, jeg havde weekend, fortæller hun.

- Nu træner vi hver dag. Men det var rart lige at kunne trække stikket.

Høj arbejdsmoral

Stort set alle vågne timer bliver nemlig nu brugt i træningslokalet. Men med en professionel svømmekarriere, som har bragt hende allerøverst på podiet med medaljer af fineste karat, er arbejdsmoralen høj.

- Der er så mange paralleller. Jeg har utroligt mange nerver på her også. Jeg føler ikke helt, jeg har styr på, hvad jeg egentlig laver.

- Og så er der større risiko for, at jeg ikke lige helt performer, og det er super ubehageligt, at man ikke lige på samme måde kan finde roen i sig selv, siger Pernille Blume.

Fredag efter fredag har hun lært at give mere og mere slip, og jo mere hun gør det, desto skarpere står dansen.

Hjertet er med

Til finalen håber hun, at det hele kulminerer, når hun og dansepartneren Morten Kjeldgaard kaster sig ud i en freestyle.

- Jeg har fundet ud af, at jeg svømmer bedst, når jeg har det sjovt, og jeg bare nyder det, og det har været præcis det samme for mig med dansen. Jeg får mere hjerte med i det også, lyder det fra den 27-årige svømmestjerne.

I finalen møder Pernille Blume og Morten Kjeldgaard sangeren Jimilian og hans partner, Asta Björk samt tv-værten Lise Rønne og hendes dansemakker, Silas Holst.

Finalebraget sendes på TV 2 fredag klokken 20.