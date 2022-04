Pernille Vermund indrømmer: Jo hårdere, jo bedre

Politikeren fortæller, at det næsten ikke kan blive vildt nok, når der bliver gjort grin med hende satirisk. Hun mener nemlig, at man som magthaver skal kunne tåle meget mere end normalt

Mange politikere råber vagt i gevær, når de bliver gjort grin med i medier eller i befolkningen, og kan stort set intet tåle uden at reagere.

Især når der er tale om satire i den grove ende.

Men sådan har Pernille Vermund fra Nye Borgerlige det slet ikke. Tværtimod.

Hun har således nemt til grin og høj latter - især når det handler om hende selv.

Det fortæller hun i Radio4's nye humoristiske program 'De satiriske lege', der hver uge har besøg af komikere og satireofre, som skal forsøge at give lytterne en forståelse af, hvad god, skarp og sjov satire er. Premieren er i aften søndag.

Og netop fordi det handler om, hvor grænserne går hos folk, når det kommer til jokes, spas og humor, var lattermilde Vermund da også en oplagt første kendisdeltager i rollen som gæstedommer i programmet, hvor ni sjove danskere hen over sommeren dyster i satirens ædle discipliner.

Ikke sart

Pernille Vermund mener absolut, at hun som politiker skal kunne tåle, at folk går til hende.

Hårdt.

- Jo hårdere, jo bedre. Jeg er virkelig ikke sart, fortæller hun til værten, den tidligere P3-profil David Mandel, og fortsætter:

- Jeg har en sort humor og også en lidt akavet humor, så det er ikke givet, at der sidder 80 procent af lytterne derude og synes, at det, jeg synes er sjovt, også er sjovt for dem. Nogle af de ting, jeg selv har været udsat for, som jeg har syntes, var hylende morsomt, da har mit sekretariat inde på Christiansborg sagt ’aaah, er det ikke lige at stramme den?’, griner Pernille Vermund.

David Mandel er vært i Radio4's nye satiresatsning 'De satiriske lege'. Foto: Agnete Schlichtkrull/Radio4

Instinktiv vagthund

Hun ved, at hun er magthaver. Derfor må hun også forvente, at folk gør grin med hende satirisk - også på måder, visse politikere måske ikke ville bryde sig om.

- Jeg synes, det er så afgørende i et demokrati, at man kan gøre grin med magthaverne. Og også mere end man kan gøre grin med alle mulige andre. Man SKAL kunne tåle enormt meget, hvis man er villig til at stille sig der, hvor man i princippet har magt over andre mennesker, siger Vermund.

Hun fortæller, at der særligt er én partifælle, der mener, at han skal beskytte hende mod satiriske 'angreb' udefra.

- Lars Boje Mathiesen bliver meget ofte stødt på mine vegne, og det er ikke sjældent, at jeg skal holde ham tilbage og sige til ham, at jeg godt kan tåle det - 'du skal ikke gå i kødet på dem, vi klarer det, ro på.'. Lars har den dér instinktive vagthund i sig, griner Pernille Vermund.

Lars Boje Mathiesen (th.) har et beskytter-gen over for Vermund, når folk laver 'grov' satire, fortæller Pernille Vermund. Foto: Jens Dresling

Privat griner hun lige nu med den tidligere direktør i Dansk Boldspil Union, Claus Bretton-Meyer. Parret fandt sammen tidligere på året og er meget forelskede.

'Jeg mindes ikke, hvornår jeg sidst har følt mig så lykkelig, taknemmelig og elsket', skriver hun i et opslag på sin Instagramprofil efter et dyp i havet ved Snekkersten i Nordsjælland.

