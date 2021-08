Peter Ingemann: Jeg er arveligt belastet

'Hammerslag', 'Nybyggerne', 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed'.

Boligprogrammerne står i kø på den 48-årige tv-vært Peter Ingemanns cv. Og onsdag bliver et nyt program føjet til listen, når TV 2 har premiere på programmet 'To ens'.

Her bliver Ingemann og hans to mangeårige ejendomsmægler-venner, Anders Gerner Frost og Claus Dreyer, sendt ud i det ganske land for at gætte priser på to umiddelbart ens boligtyper.

Peter Ingemann og hans ejendomsmægler-venner Anders og Claus

- Programmet adskiller sig ved, at der ikke er en egentlig vært. Vi er tre enmands-hold, der dyster mod hinanden. siger Peter Ingemann, som lover, at man kommer omkring de fleste boligtyper.

- Hvis vi kun så på liebhaveri ville det hurtigt blive kedeligt. Seerne skal også kunne relatere til de boliger, de ser.

Positiv bi-effekt

- Umiddelbart vil vi jo gerne bare lave et underholdende program, men hvis vi ved at vise, hvor stor forskel, der er på boligpriserne i de forskellige dele af landet, måske kan få folk, der drømmer om en tidligere pension, flere kvadratmeter, en hest eller noget andet til at se mulighederne for at få opfyldt deres drøm ved at flytte til en anden og billigere landsdel, så er det da bare en positiv bi-effekt.

Selv er Ingemann overrasket over, hvordan priserne, som han udtrykker det, er stukket af ikke mindst i København og andre store byer.

- Jamen tænk, at en to-treværelses lejlighed ved Enghave Palds (i København, red.) koster tre en halv million, siger han. med oprigtig forundring.

Drømmeboligen findes ikke

Selv bor han naturskønt i jyske Skejbæk med udsigt over Silkeborgsøerne sammen med hustruen, Trine.

Alligevel får han ofte lyst til at flytte, når han har været landet rundt for at kigge på boliger.

- Der går ikke en uge, uden at min kone og jeg taler om at flytte. Så sent som i sidste uge vi om at flytte til Langeland. Der kan du få to huse for det, det koster at sidde i vores hus. Men vi bliver nu nok boende ... Jeg tror ikke, at drømmeboligen eksisterer, men det er set sjovt tanke-eksperiment, at tænke sig ind i nye rammer.

- Hvad er det med dig og boligprogrammer?

- Jeg er nok arveligt belastet. Min far var entreprenør og ejendomsmægler, så siden jeg var to-tre år har det handlet meget om mursten.

Peter Ingemanns bolig-tv-karriere begyndte, da han i 2004 overtog værts-tjansen på DR's 'Hammerslag' efter Frode Munskgaard. I alt blev det til ni sæsoner med ham som vært, inden han skiftede til TV 2 og nye boligudfordringer.

- Allerede da jeg startede på 'Hammerslag' blev der sagt, at den genre vist havde haft sin tid. Det har jo så vist sig ikke at holde stik, siger han.