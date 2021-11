Philipsen: Det skete der i Dorphs lejlighed

Therese Philipsen fortæller nu for første gang om det overgreb, som Jes Dorph-Petersen angiveligt udsatte hende for

I dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' fortæller den tidligere TV 2-vært Therese Philipsen om de seksuelle krænkelser, hun har oplevet i sin tid på TV 2.

Her fortæller hun blandt andet, at hun var en af de to kvinder, der deltog i TV 2's advokatundersøgelse af sexisme og seksuelle krænkelser på kanalen, som fortalte om oplevelser med seksuelle krænkelser begået af Jes Dorph-Petersen for 20 år siden.

For første gang nogensinde sætter hun nu offentligt ord på, hvad der efter hendes opfattelse skete den aften i Jes Dorph-Petersens lejlighed.

Det sker i tredje afsnit af dokumentaren, som udelukkende handler om Jes Dorph-Petersen.

Therese Philipsen var i flere år vært på TV 2. Foto: Carsten Andreasen

Efter en 22-udsendelse i 2001 blev Philipsen inviteret med hjem i Jes Dorph-Pedersens pendlerlejlighed af en fælles kollega, som også var til stede i lejligheden. Her skulle de efter planen have et par øl, men det udviklede sig ifølge Therese Philipsen til noget af et mareridt.

Hun fortæller, at Jes Dorph-Petersen her lagde en hånd over hendes mund, og hævder, at han pressede hende ned på en briks, hvor han tiltvang sig sex med hende.

- Og så kigger han (Dorph, red.) lidt skælmsk på mig. Han har et lidt underligt udtryk i øjnene. Og derfra går det ret stærkt. Han løfter sin hånd og putter den op foran min mund, og så presser han mig ned på denne her briks, fortæller Therese Philipsen og fortsætter:

- Han er oven på mig. Og jeg tænker, hvorfor kysser han mig ikke? Hvis man kan lide nogen, så kysser man jo. Han bliver ved med at vende mit hoved. Eller dreje det til siden, som om han ikke vil kigge på mig, fortæller Therese Philipsen videre.

Philipsen: Fik lussing

Herefter udviklede det sig ifølge Therese Philipsen til et fuldbyrdet overgreb.

- Han trækker ned i min nederdel, og så trænger han ind i mig. Jeg sparker ikke, slår ikke, skriger ikke, men beslutter mig bare for at give, hvad han vil have. Jeg kan huske hans hænder, som hele tiden var i mit hoved og i mit ansigt. De pressede hele tiden ned, og jeg kan huske, at han gav mig en lussing på et tidspunkt. Det husker jeg meget tydeligt, siger hun og forklarer, at hun undervejs forsøgte at kigge efter den anden kollega, der var til stede i lejligheden, men han var gået.

Hun fortæller, at Dorph-Petersen var sød og omsorgsfuld dagen efter, og derfor begyndte hun at bebrejde sig selv.

- Dagen efter siger Dorph, at han godt kunne lide, at han bare sådan tog mig. Jeg tænkte, at der var et eller andet, jeg havde misforstået. Jeg har på en eller anden måde vist ham, at det ville jeg gerne det her. Jeg var jo ikke bange for ham. Jeg tænkte, at der var et eller andet galt. Jeg troede, det var min skyld. At jeg havde gjort eller sagt noget, siger Therese Philipsen.

Lukker i

Jes Dorph-Petersen har ikke ønsket at medvirke i dokumentaren og afviser at kommentere Philipsens udlægning.

Kollegaen, der ligeledes var til stede i lejligheden, forklarer i et skriftligt svar til discovery+, at han på ingen måde kan genkende kvindens forklaring om, at han skulle have været vidne til voldelig eller krænkende adfærd.

Ifølge hans forklaring drak de to fyraftensøl i stuen, hvor han siden overnattede, da det var blevet sent. Han forlod derfor ikke lejligheden.

'Jeg står ved min forklaring til TV 2's advokatundersøgelse. Jeg har forklaret, at jeg på ingen måde kan genkende kvindens forklaring om, at jeg skulle have overværet en voldelige eller krænkende adfærd i løbet af den aften', skriver han i en mail til discovery+-

Jes Dorph-Petersen har tidligere udtalt i en lang række medier, at historien er 'løgn', og at det er noget, Philipsen har 'opdigtet'.