- Pigerne skrider fra os

De to tidligere 'Ex on the Beach'-deltagere har svært ved at finde den rette pige i livet. Det kunne de to venner fortælle, da de sammen ankom til oktoberfest i Forum fredag aften.

- Det går så dårligt med at finde kvinder, så vi selv har klædt os ud i aften. Så skidt står det til. Det går ad helvedes til, forklarer Jeppe Risager, der i sommers blev kåret som årets mandlige reality-deltager.

Venneparret, der begge er blevet utrolig kendte efter deres medvirken i to sæsoner af 'Ex on the Beach', fortæller, at kvinderne smutter hurtigt.

- Det ville være dejligt, hvis man kunne finde en dame, der også ville være der morgnen efter, fortæller en grinende Asbjørn Nielsen.

Det bliver spændende at se, om de to dame-glade kammerater på et tidspunkt finder kærligheden. Foto: Henning Hjorth

Ingen planer

Jeppe Risager og Asbjørn Nielsen har tidligere begge to været åbne for at deltage i reality-programmer igen, men der er ikke noget på trapperne.

- Ingen ved det, men mange ville nok elske det, siger Jeppe Risager.

Jeppe Risager studerer til daglig, mens Asbjørn Nielsen er personlig træner og har sit eget firma.

