Pilou Asbæk i chok: - Et meget mørkt kapitel

Skuespilleren Pilou Asbæk er lige nu aktuel i den nye danske film 'Når befrielsen kommer', hvor han spiller en højskole-forstander, der bliver beordret af tyske soldater til at huse 500 tyske flygtninge.

Filmen afdækker nemlig perioden i slutningen af anden verdenskrig, hvor flere danskere blev beordret til at huse de mange tyske flygtninge, som begyndte at komme op over grænsen. En gerning som i høj grad var modstridende med stemningen i størstedelen af befolkningen.

I Kinos filmpodcast fortæller Pilou Asbæk, at det var et kapitel i danskernes historie, som 'chokerede ham'.

- Vi indhegner dem, vi isolerer dem, og vi lader dem dø som fluer. Og mange af dem var børn. Det er et meget mørkt kapitel. Det var et kapitel, jeg ikke selv kendte til. Jeg anede ikke, at vi havde været så inhumane i 1945.



Pilou Asbæk fortæller dog, at han godt kan forstå danskernes 'hævntørst', fordi tyskerne var 'fjenden', som havde besat Danmark i fem år.

Katrine Greis Rosenthal spiller Pilou Asbæks kone i 'Når befrielsen kommer'. Her er de til premiere på filmen i Imperial. Foto: Emil Agerskov

Skuespilleren siger desuden, at han mener, man skal lade være med at kigge på fortiden med nutidens øjne. I stedet bør vi se fremad og 'lære af det'.

Sker også i dag

Udover at fortælle om det mørke kapitel i Danmark historien, så fortæller Asbæk også om en bestemt scene i filmen, hvor fiktionen kom uhyggelig tæt på den virkelige verden.

Scenen foregår på den fynske by Ryslinges hovedbanegård, hvor der pludselig står over 500 tyske flygtninge, som Asbæks karakter skal tage imod.

Og det var et billede, som skuespilleren blev mindet om, da han om aftenen sad og så nyhederne, fortæller han i Podcasten. Her kunne han nemlig se live-billeder fra Berlins hovedbanegård, hvor store strømme af ukrainske flygtninge befandt sig.

Det var især 'voldsomt at se', fordi vi på daværende tidspunkt var i 2022, fortæller Pilou Asbæk.

'Når befrielsen kommer' havde premiere i biograferne torsdag 24. august.

