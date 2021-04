'X Factor' fortsætter ufortrødent med at lade som om, at vinderne har en fremtid ude i virkeligheden

For abonnenter

Så er der heldigvis kun finalen tilbage i årets ’X Factor’.

Da liveshowene begyndte, lovede TV 2 på det nærmeste, at vinderen slår igennem som den nye Justin Bieber, men statistisk set er der betydeligt større chance for, at vinderen i stedet falder fuldstændigt igennem.