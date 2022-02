Pinefuldt plat: Helt ad røven til

Zulu Awards i fjor blev endnu et prisshow, som var hurtigt glemt. Men hvis det huskes for noget, så var det for Thomas Blachmans stangvisne orientering om, at han frygteligt gerne ville parre sig med Tessa.

I år havde jazztrommeslageren, der også har en hobby som dommer i ’X Factor’, vist fået stuearrest af TV 2 eller kæresten, men Tessa var heldigvis ikke mere traumatiseret, end at hun gerne ville i fjernsynet igen.

Det rappende røvgevir, som stort set ikke rimer om andet end vulgær sex, gik på scenen og struttede med talentet, mens hun filosoferede over, hvad dramaet med Blachman i virkeligheden handlede om.

Det gav ikke rigtigt mening, men det var der vist ingen, som bekymrede sig om.

Malplaceret alvor

Ingen bekymrer sig vist om noget til Zulu Awards, der uden at anstrenge sig levede op til renommeet som sæsonens mest skabagtige, fjantede og pinagtigt platte prisshow. Det siger jo ikke så lidt.

Mellem en række latterligt umorsomme optrin med ukendte kendisser, man ikke fik lyst til at kende, dukkede Esben Dalgaard fra ’Kastanjemanden’ pludselig op og holdt et foredrag om sin kræftsygdom og kanin.

Man troede, det var løgn. Det var det ikke. Men alvoren var malplaceret på en seriøst syg facon.

Tobias Rahim og Andreas Odbjerg - modsætninger mødes, og middelmådig pop opstår. Foto: Anthon Unger

Hitmanden Tobias Rahim hentede priser i slowmotion. Bare hans popsange dog havde lige så meget personlighed som hans fremtoning.

Herligt drengekor

Seancen savnede basalt flow, og absurd lange takketaler trak tempoet ned på et savlende niveau. Hvis Kasper Hjulmands peptalks i pausen er lige så famlende, er det et mirakel, at landsholdet kan kravle over kridtstregen til anden halvleg.

Showet var spækket med gengangere fra efterårets P3 Guld og Danish Music Awards, men kun til Zulu Awards dukkede et drengekor fra Roskilde op og sang et medley af L.O.C.’s landeplager. Det var forrygende.

L.O.C. var klædt i polaroutfit, og det fik han brug for, da kunstsneen dalede ned over The Minds of 99 og en pragtfuld version af ’Under din sne’. Den var som sendt fra himlen.

Bandet har klasse. Resten var børnehaveklasse.

Bedst: The Minds of 99.

Værst: Den rungende tomhed.