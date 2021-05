Pinlig brøler: - Det er simpelthen ikke i orden

Et bestemt klip får lige nu stor opmærksomhed på de sociale medier.

I klippet ser man, at vært Abdel Aziz Mahmoud har sat sig til rette i de bløde stole i 'Go' aften Live' sammen med TV 2-værterne Puk Elgaard og Mikkel Kryger, som han interviewer i forbindelse med 'Danmark redder jord', hvor de var værter i sidste uge.

Men da han skal til at præsentere Puk Elgaard, går det helt galt. I stedet for hendes rigtige navn, får han nemlig kaldt hende 'Pik Uldgaard'.

Det går ikke ubemærket hen, og efter ordene er kommet over Abdels læber, er han som forstenet, inden han udbryder: 'Ej, helt ærligtt. Det er slet ikke i orden,' og tager sig til hovedet - tydeligt pinligt berørt.

Både Puk Elgaard og Mikkel Kryger tager det dog med oprejst pande og bryder ud i latter, inden Puk Elgaard forsøger at berolige Abdel Aziz Mahmoud.

- Du er ikke den første, Abdel, der har gjort det der. Det er fuldstændig i orden. Jeg kan fortælle dig, at en af dine andre kolleger har engang sagt til mig, 'og nu skal vi se Pik gå på line', og det var engang, hvor jeg var midt i en direkte udsendelse, siger hun, mens Mikkel Kryger er ved at brække sig af grin i baggrunden.

- Vi klipper det her. Vi klipper det ud. Det er ikke LIVE, lyder det fra Abdel Aziz Mahmoud, der altså prøver at bilde sig selv ind, at han ikke lige har kaldt Puk for Pik på direkte tv.

Selvom episoden fandt sted i fredags, har klippet for alvor skabt opmærksomhed, efter TV 2 har delt det på deres Facebook-side tirsdag, og i kommentarsporet vælter det i den forbindelse ind med kærlige ord til Abdel Aziz Mahmoud og Puk Elgaards måde at håndtere hele situationen på.

Flere kalder klippet 'legendarisk' og skriver blandt andet, at de elsker Abdel og også Mikkel Krygers latter.

Tiden stod helt stille

Til Ekstra Bladet fortæller Abdel Aziz Mahmoud, at han var meget pinlig berørt i situationen til at begynde med.

- Tiden stod helt stille, da jeg sagde det forbudte, siger Abdel Aziz Mahmoud og fortsætter:

- Men heldigvis bryder Mikkel den med sin vanvittigt afvæbnede latter. Og Puk griber den helt perfekt og joker videre. Så til slut kunne jeg selv lave en joke om, at vi jo bare klipper det ud, selvom programmet er live, griner tv-værten.

Også Puk Elgaard husker tilbage på episoden med et stort smil.

- Det var bare supersjovt. Alle, der laver live tv, ved, at man kommer til at sige ting forkert ind imellem. Og så gælder det bare om at hjælpe hinanden, siger hun til Ekstra Bladet og understreger:

- Abdel er skøn, og jeg elsker, når sådan noget sker. Jeg skrev til ham bagefter for at høre, om han var okay, og det var han.