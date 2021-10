Pinlig Eihilt: - Jeg bliver totalt lille

Fredag kunne den rutinerede danser Marianne Eihilt fejre sin 47 års fødselsdag.

Meget af dagen gik for hende ved dommerbordet i 'Vild med dans', da det femte program løb over skærmen på TV 2 fredag aften.

Under programmet gik det da heller ikke ubemærket hen, at det var en særlig dag for Marianne Eihilt.

Undervejs tog Jens Werner nemlig ordet og overraskede Eihilt ved at få publikum til at råbe tre gange hurra for fødselaren.

Det kom bag på Eihilt, der tydeligvis blev en anelse genert og pinligt berørt over situationen.

Da Ekstra Bladet mødte hende umiddelbart efter fredagens afgørelse, satte hun flere ord på sin reaktion.

- Jeg har først og fremmest koncentreret mig om arbejdet og at nyde aftenen. Jeg havde faktisk en lille smule glemt, at jeg havde fødselsdag, indtil jeg lige er blevet gjort opmærksom på det, sagde hun med et grin og fortsatte:

- Det var så dejligt og sødt af Jens at nævne, selvom jeg faktisk har prøvet at skjule det og ikke fortalt nogen, at jeg havde fødselsdag i dag. Men det er ikke gået så godt, sagde hun videre med et grin.

Jens Werner fik et kram efter den søde hyldest. Foto: Anthon Unger

Har ikke lyst

Marianne Eihilt lagde da over for Ekstra Bladet heller ikke skjul på, at hun ikke bryder sig om at være alt for meget i centrum.

- Jeg har ikke lyst til det (at være i fokus, red.). For i virkeligheden er jeg en meget genert type, men qua mit arbejde har jeg ligesom lært at stå frem, når jeg skal, og sige noget, når jeg bliver bedt om det og får en opgave. Og så kan jeg godt det.

- Men inderst inde er jeg faktisk genert. Jeg bliver totalt lille, når jeg sidder der. Jeg bliver genert, lød det fra Eihilt med et grin.

Eihilt kunne ikke skjule sin generthed. Foto: Anthon Unger

Var ikke klar over det

Ifølge Eihilt blev hun derfor også overrasket, da hendes fødselsdag pludselig blev nævnt på live-tv.

- Jeg var slet ikke klar over, at det var det, Jens havde gang i, da han begyndte at tale med Christiane om noget. Ligeså stille kunne jeg godt lure, hvor han var på vej hen, og det er jo en sød tanke, og det er jeg selvfølgelig glad for på en eller anden måde, men jeg er selvfølgelig også genert. Så det er en god blanding, sagde hun med et smil.

Foto: Anthon Unger

Selvom meget af Eihilts fødselsdag blev brugt i 'Vild med dans'-studiet, blev der også tid til at fejre dagen i selskab med venner og familie.

- Jeg har haft en rigtig dejlig morgen med børnene og min kæreste, hvor vi har fået morgenmad og tegninger og gaver. Så forberedte jeg mig lidt til i aften og tog ud på kontoret, hvor jeg fik besøg af min familie, og dem, jeg arbejder sammen med hver dag.

- Så fik vi frokost og nød det, og så kørte vi herover, og så har vi også fejret det her, og nu skal jeg bare ud sammen med kæresten og hygge mig, lød det fra Eihilt, der også blev fejret af hele 'Vild med dans'-holdet, da programmet var slut med fødselsdagssang.

