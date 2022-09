Pinlig tavshed i TV 2-program: - Det er ikke alt man ser

I aftenens afsnit af 'Landmand søger kærlighed', der har landmanden Jonas inviteret sine tre bejlere på en omgang sælfodring.

Starten på daten er god, men da de alle fire sætter sig ned, for at drikke en øl, ændrer stemningen sig.

Det er nemlig, som om de alle fire har lidt svært ved at finde ordene frem. Hvilket resulterer i en del akavet stilhed.

- I er måske brændt inde med en masse spørgsmål i løbet af dagen? Spørger landmanden de tre piger i afsnittet.

- Ja, siger de i kor.

Sidste års landmænd Allan og Svend taler om deres kærlighedsliv efter 'Landmand søger kærlighed'.

Men det er ikke de store spørgsmål, der kommer fra pigerne. Kun én af dem spørger, hvad Jonas' yndlingsfarve mon er.

- Det ved jeg sgu ikke, det tænker jeg ikke så meget over, siger Jonas og griner.

Annonce:

Efter en kort samtale, hvor Jonas slår fast overfor pigerne at hans traktor er brun, bliver der endnu engang tavst omkring bordet. Det er kun da de skåler for anden gang, at tavsheden brydes kort.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Landmanden Jonas havde arrangeret, at de på gruppedaten skulle prøve at fodre sæler. Foto: Anders Brohus/Tv 2

I afsnittet er der da heller ingen af dem, der lægger skjul på, at samtalen imellem dem hverken føles nem eller naturlig.

- Det er svært at huske alt det, man egentlig gerne ville have spurgt om, når vi sidder her sammen, siger Landmanden Jonas, og bejleren Kristina er enig.

- Jeg har tænkt på mange spørgsmål derhjemme, men jeg er genert, så når vi sidder så mange, så glemmer jeg det.

Xenia, som også er bejler til landmanden, lægger heller ikke fingre imellem i afsnittet.

- Der var mange gange, hvor der var lidt pinlig tavshed, siger hun blandt andet.

'Det er ikke alt, man ser'

Ekstra Bladet har taget fat på Jonas, for at høre om hans oplevelse af daten. Og her bekræfter han, at stilheden dominerede på gruppedaten.

Annonce:

- Der var da en del (akavet stilhed, Red.). Jeg synes ellers, jeg prøvede at få en samtale i gang, men det var, som om der ikke kom så meget den anden vej.

Men Jonas tror godt, han ved, hvorfor pigerne ikke virkede så snaksagelige i afsnittet.

- Jeg tror de var lidt kamera-forskrækkede nogle af dem. Det er også svært når man bliver sat ned på den måde, og får af vide, at man skal føre en samtale.

Landmanden fortæller dog også, at man skal huske på, at 'det ikke er alt man ser'.

- Vi gik jo også rundt på et tidspunkt, og så resten af akvariet, og der var der mere gang i pigerne. Men det kom bare ikke med på TV.

Læs også: TV 2-deltager var Side 9-pige: Se hendes bare fortid her

Du kan se meget mere til den akavede gruppedate i aften kl. 20.00 på Tv2 eller Tv2 Play.