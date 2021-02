Pinligt ringe: Det er jo talentløst

Evindelige 'X Factor' gik live fredag aften, men showet var dødkedeligt og blottet for elementær kvalitet

Så er der heldigvis kun seks programmer tilbage i årets ’X Factor’.

Sæsonens første liveshow var spændende som at se en snegl kravle over en blind vej - uden trafik.

Ingen skulle stemmes ud. Måske derfor var deltagerne så dårlige. Det kan også være fordi, det ikke ligefrem funkler med stortalenter i talentprogrammet.

Vinderen bliver ikke den bedste. Det bliver den mindst dårlige. Standarden er pinligt ringe.

Et liv i glemsel

Bookmakernes favorit, Lucca, har stemme, men ingen personlighed. Folkets favorit, Nikoline, er ikke den næste Aretha Franklin, men hun har personlighed som et garnnøgle. Det luner. Men held og lykke til Universal med at sælge hende, hvis hun vinder.

Sidste års triumfator (hvem var det nu, det var?) har ikke udsendt sin vinderpræmie endnu, hvilket understreger, hvor alvorligt dette parallelunivers tages ude i virkeligheden.

Deltagerne er dømt til et liv i glemsel. Man kan jo knap nok huske, hvad man lige har set.

Lise Rønne gjorde comeback som afløser for sygdomsramte Melvin Kakooza, der skulle afløse gravide Sofie Linde. Sidstnævnte var for meget - førstnævnte er for lidt.

Rønne har karisma som et nystrøget viskestykke. Og det er sjovere at vaske op end at se ’X Factor’.

Bedst: Rulleteksterne.

Værst: Kvaliteten.