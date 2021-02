Pisker kendte rundt

Når skuespiller Dar Salim og tv-vært Jacob Riising toner frem på skærmen i den kommende tid, er det iført fuld militæruniform og med klare ordrer om kæft, trit og retning.

De to erfarne værter har nemlig sagt ja til at stå i spidsen for det nye program 'Stjerner i trøjen' som får premiere på Discovery+.

Her flytter 12 kendte danskere ind på Frennenæs Kaserne på Bornholm, hvor et hold soldater i samarbejde med de to værter hver dag vil stille strenge krav til dem – præcis som var de i militæret.

Blandt deltagerne er model Oliver Bjerrehus, blogger Macha Vang og tv-vært Signe Lindkvist og komiker Torben Chris.

Uvante rammer

Når deltagerne ankommer til kasernen, får de frataget deres navn og personlige ejendele og får udleveret identiske uniformer og tildelt et nummer.

Herefter skal deltagerne igennem ti programmer blandt andet testes i skydevåben, kampsituationer og efterretningsoperationer og udfordres ved at kaste sig ud fra et fly, overnatte i det fri og marchere 20 kilometer med 30 kilos oppakning.

Dar Salim har selv været i Livgarden, og han håber at kunne give den oplevelse videre.

- Jeg håber at militær træning og hårde fysiske udfordringer i uvante rammer, kan få alle, selv dén her flok, til at tænke mindre på sig selv, mere i sammenhold og blive en bedre version af sig selv. Lad os se, om det lykkedes, siger udtaler han i pressemeddelelsen.

Kasseret

Hans medvært, Jacob Riising, har derimod ingen erfaring med kamptræning og militæruniformer.

- Jeg blev jo kasseret til session i sin tid og har ingen form for militær baggrund. Det kom derfor bag på mig, hvor hurtigt ALLE deltagerne gik med på projektet med alt, hvad det krævede af disciplin og udholdenhed , siger Jacob Riising.

'Stjerner i trøjen' har premiere 4. februar på Kanal 5 og Discovery+.