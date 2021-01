Pizzaer afvist af løverne: Nu er de i over 200 butikker

Det er gået rigtig godt for Oles Gård, efter han blev afvist i 'Løvens hule'

De hårde løver fik prisen på 100 kr. en smule galt i halsen, da Ole fra 'Oles gård' mødte op i programmet for at pitche sin frosne pizzaforretning.

De økologiske pizzaer blev ellers rost til skyerne, men investorerne havde svært ved at se, hvordan de kunne koste så meget, og at det overhovedet kunne sælges til forbrugerne.

Derfor endte det da også med en 'no deal', da løverne og Ole skulle beslutte, om et partnerskab kunne komme på benene.

Der er dog sket meget siden deltagelsen i programmet.

Forstår skepsis

Til Ekstra Bladet fortæller Ole Olesen, at ham sagtens kan forstå løvernes reaktion på prisen.

- Det er meget naturligt at have en skepsis, det er lidt et andet prisniveau, hvis man sammenligner med andre pizzaer i frysedisken, fortæller han indledningsvist og forklarer, hvorfor prisen er højere end hos en frisk pizzabager og i køledisken.

- Jeg har ikke kigget ud i markedet og og tænkt med det samme, at den skulle koste 100 kroner. Det er det det koster, hvis det skal være ordentligt med råvarerne, forklarer.

Ole Olesen går nemlig rigtig meget op i, at han kan betale sine medarbejdere en fair løn samt har et øje for dyrevelfærd og de bedste råvarer til sine pizzaer.

Ole bager stadig pizzaerne på samme måde, som da han startede ud, selvom efterspørgslen i dag er langt større. Foto: Privat

Det har da også været en udfordring at få alle købmænd med på, at de skulle sælge lige hans pizzaer i køledisken, men ifølge Ole har historien om hans arbejde og råvarer været med til at sikre, at han i dag sælger pizzaer i hele Danmark.

- Nogle af butikkerne synes, det er for dyrt, og de skal så overtales. Som i Vestjylland, der skal man fortælle lidt mere historie for at få dem med, men der er også salg der, forsikrer han.

Nemmere går det dog i de større byer som Aarhus og København.

Og ifølge Ole har det været et fantastisk år for ham og pizzaerne.

- Det er gået rigtig godt, men det er jo et mærkeligt år. Vi mistede alle vores festivaler. Vi er vant til at være på alle de store festivaler, og det var et slag i ansigtet. Men så så vi på de muligheder, der er, og det var alle dagligvarebutikkerne, fortæller han.

Nået alle mål

I 2020 har pizzabageren formået at få sine pizzaer i over 200 butikker og på nemlig.com, og det kan mærkes på omsætningen.

- Det kommer til at være vores bedste år hidtil, fortæller han, men vil ikke sætte flere ord på, hvor mange penge det drejer sig om.

- Det er ikke noget, jeg går sindssygt meget op, men det ser ganske fornuftigt ud.

I år der nemlig også råd til, at Ole Olesen kan udbetale løn til sig selv.

- Hvis man kan, så skal familien have en lille ferie. Det fortjener de. Jeg arbejder hele tiden, siger han med et grin.

Han er derfor heller ikke ked af, at løverne ikke ville investere i hans virksomhed.

- Nogle var tændte, men jeg kan ikke sælge det for mindre, end det er værd, fortæller han.

Ole Olesen er af den opfattelse, at det er idealistisk at investere i hans vision, og hvis man bare gerne vil se nogle hurtige penge, er det ikke noget for hverken investorer eller ham selv.

Nu er planen imidlertid at forsætte med næsen i sporet og forsøge at bringe pizzaerne videre ud til danskerne.

- Min mission er, at vi skal spise bedre, det skal vi alle sammen.