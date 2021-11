Planen kikser: Fem fyre bag én pige

Der er to slags reality-tv: 'Gid, det var mig'-reality, eller 'Godt, det ikke er mig'-reality. Paradise-konceptet er tænkt som det første, men er ved at udarte sig til det sidste.

På en måde, hvor jeg nu spoler frem for at komme videre i teksten.

For et par afsnit siden blev der iværksat en konkurrence i, hvem der er årets Paradise-par. Siden har deltagerne kastet sig ud i dans, sang og skuespil på så tåkrummende et niveau, at man igen føler sig hensat til at overvære en bøvet skolekomedie.

Sindssygt akavet

At kalde resultatet for retarderet er nærmest en hån mod selve udviklingsforstyrrelsen, så lad mig hellere citere min yndlingsdeltager Camilla, der har selvindsigt nok til at kalde sit bidrag for 'sindssyg akavet'.

Andre synes deres 'shows' går 'sindssygt godt', selv om klappen konstant går ned, når badedyrene m/k fnisende går på scenen for at aflevere endnu en banalitet på børnehaveniveau.

Hjernedød brainstorm

Det er dog, indrømmet, ret morsomt at overvære en brainstorm mellem Andreas og David, der selv synes, at de er hotellets flotteste fyre. De to skal udvikle et lille stykke teater på det selvvalgte ord 'ekstraordinær', men stirrer tomt ud i luften, tilsyneladende i timevis.

Det ligner nærmest satire, ligesom Sille og Stine (Nora) sjovt nok kommer op at skændes efter at have optrådt sammen under temaet 'kærlighed'. Se detaljer i faktaboksen længere nede.

Boomerang-effekten

I det hele taget er ægte følelser åbenbart et problem på bedragets hotel. Stine er sur på sin partner Andreas, fordi han ikke vil indrømme over for de andre, at han føler noget for hende. De aftaler derfor, at de ikke føler noget for hinanden, selv om de gør.

Selv er Stine så god til at lyve, at hun måske går med fitnesstypen Frederik, hvilket er ugens cliffhanger, da hun ender med, at skulle vælge mellem Andreas eller Frederik til en par-ceremoni.

Ægte følelser har før vist sig at være en stærk redningsplanke, ligesom magtbeføjelser oftest kommer med boomerang-effekt.

Giftig pige m/k

Anton kan udpege en såkaldt 'giftig pige', hvilket os nye seere ikke får forklaret, hvad er før til sidst. Jeg skal ikke kede Paradise-kendere med spillets detaljer, men blot konstatere, at den ellers aggressivt spillende Anton skyder sig selv i foden.

For det gælder om ikke at træde ind i spotlightet på Paradise. Man dør af det, ligesom man altså dør lidt inden i hver gang, deltagerne kaster sig ud i endnu en revy.

Det er det, der er problemet. Vi er vel omtrent halvvejs i årets sæson, og alle selviscenesættelserne ligner efterhånden 'Godt, det ikke er mig'-tv.

Der er dødvande i swimmingpoolen. Jeg savner vildere og mere uforudsigelige typer, der kan vende op og ned på magtbalancen.