Pludselig ringede verdensstjernen: Nu har de talt sammen

Den 21-årige 'X Factor'-deltager Tobias Floor Dahlfelt fra Farum tog alle seere med storm, da han sang nummeret 'Half a Man' til sin audition.

Den unge sangers version begejstrede endda så meget, at ophavsmanden til nummeret, australske Dean Lewis, 34, skamroste Tobias i en Tiktok-video, efter på YouTube at have set den unge knægts optræden for nogle uger siden.

Nu har historien taget endnu en drejning, skriver TV 2 og beretter, hvordan Dean Lewis har taget initiativ til at ringe til Tobias Floor Dahlfelt over samtale-platformen Zoom.

Du kan se en video af samtalen på TV 2's hjemmeside her.

Sådan så det ud, da Tobias var til sin første audition og sang 'Half a Man' - et nummer, der er lavet af australske Dean Lewis. Foto: TV 2

Næsten som en joke

Men ikke nok med det, for der er en ekstra god grund til, at den 34-årige australske sangskriver er begejstret for Tobias' 'X Factor'-optræden: Der er cool cash i knægtens valg af sang.

Tobias' version bevirkede nemlig, at Dean Lewis slog navne som Adele og The Weeknd af pinden, og en overgang pludselig lå nummer et på den danske Spotify-hitliste med 'Half a Man'.

Det er vel at mærke et nummer, der aldrig har været udgivet som single og dermed heller aldrig har hittet i radioen, men kun figurerer på Lewis' hidtil eneste album 'A Place We Knew' fra 2019.

Noget, Dean Lewis da også bemærker sig på sin Instagram, hvor han går amok i ros, jubel og et dansk flag i flere opslag på en så kæk måde, at det næsten tenderer en joke.

Det bedste bud er dog, at den charmerende sanger, der er bosat i Los Angeles, faktisk bare er glad helt ind i sjælen over, at nogen kan lide hans musik.

Det betød noget

Sangerens største hits hedder i øvrigt 'Be Alright' og 'Waves', der tilsammen er streamet omkring 1,5 mia. gange på verdensplan.

- Jeg var meget imponeret af ham og hans version af min sang. Man kunne se og mærke på ham, at det betød noget. Og det var faktisk før, jeg kendte til hele forhistorien, siger Dean Lewis til TV 2 med henvisning til Tobias' forhistorie med mobning, som de to fik talt om på Zoom.

Tobias Floor Dahlfelt blev en anelse starstruck, da han pludselig fik et opkald fra en verdensstjerne.

- Det er så vanvittigt for mig, at du har set min audition. Det er så vanvittigt, at sangen blev et hit i Danmark. Det er så overvældende, siger Tobias Dahlfelt til Dean Lewis.

Fredag aften kan du på TV 2 se, om Tobias går videre til bootcamp i 'X Factor', når han skal i gennem sin Six Chair Challenge.

Du kan læse hele historien, og se flere udtalelser fra både Dean Lewis og Tobias Dahlfelt, på TV2.dk her.

Du kan se Tobias Dahlfelts audition, hvor han synger 'Half a Man' her.

