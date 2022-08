Pludseligt fjernet: - Jeg har ikke gjort noget ulovligt

Realitystjernerne Philip May og Simone Hvenegaards program, som handler om dem selv og deres liv, er uden varsel blevet fjernet fra streaming-tjenesten Discovery+

Philip og Simone blev kendte, da de begge deltog i 'Paradise Hotel. De blev efterfølgende kærester, og har haft deres eget program under samme navn som dem selv - Philip og Simone.

Serien er ikke længere tilgængelig. Men hvorfor? Det ved selv hovedpersonerne ikke engang.

Philip May har delt en video på mediet TikTok, hvor han i den grad undrer sig over, at hans program uden videre er blevet taget ned af Discovery+.

- Jeg har ingen ide om, hvad der ligger til grund for at det er blevet fjernet, siger Philip May til Ekstra Bladet.

Philip synes ikke, at Discoverys svar giver en forklaring på, hvorfor programmet er slettet. Foto: Bjørn Jakobsen

Intet klart svar

Philip har selv kontaktet Discovery, hvor de kommer med svaret:

'Vi har en proces, hvor vi kontinuerligt gennemgår vores portofolie af indhold. Nogle gange tager vi vores programmer ned af forskellige årsager.'

Philip mener ikke, at det svar giver ham en opklaring på, hvorfor programmet er taget ned.

Annonce:

- Vi har været helt åbne i vores program, derfor er det mindste, de kan gøre at komme med et åbent svar til en, siger han.

Da Ekstra Bladet kontakter Discovery uddyber de: 'Det kan f.eks. være et spørgsmål om udløbne rettigheder eller i nogle tilfælde økonomiske årsager. Det har intet med kvaliteten af indholdet.'

Vi spørger så yderligere ind til, hvad årsagen konkret er til, at programmet er fjernet, men Discovery er ikke vendt tilbage med et svar.

Ikke voldtaget nogen

Philip May forsikrer i sin video, at han ikke har gjort noget ulovligt.

Han ville have forstået, hvis de havde voldtaget nogen, at deres program var blevet taget ned, men det er ikke tilfældet, som det var, da Teitur Skoubo blev dømt for voldtægt.

- Jeg kunne forstå, hvis vi havde gjort noget forkert, eller været ude at voldtage en eller anden, men det har vi jo ikke. Vi har sgu ikke lavet noget ulovligt, siger han i sin TikTok-video.