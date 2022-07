Reality er blevet for pænt og poleret, mener nuværende deltagere, der her fortæller, hvor galt det står til

Ekstra Bladet

Potentielt krænkende bemærkninger og gerninger bortredigeres eller forsøges bremset, lyder det i tordnende kritik af nutidens reality.

Der var engang, hvor reality-tv handlede om at vise en så uredigeret virkelighed som muligt. Den tid er forbi, frygter flere deltagere.

Blandt dem er 'Ex on the Beach'-stjernen Jeppe Bøg Risager, der fra sin første optræden i 2019 og frem til sin tredje af slagsen i år har kunnet mærke, hvordan krænkelseskulturen er blevet en klods om benet på programmet.