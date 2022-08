Politiet bekræfter: Skilt fjernet fra Simon Spies Plads

Nordsjællands Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at man undersøger, om der er hærværk forbundet med, at et skilt er fjernet fra Simon Spies Plads

Simon Spies er i disse dage i offentlighedens søgelys efter premieren på DR-dokumentarserien 'Spies og morgenbolledamerne'.

I dokumentarserien sættes Spies' seksuelle forhold til mindreårige piger under kritisk lup, og det afsløres, at han blandt andet betalte for at få lov til at tæske de unge piger.

Mandag fik rejsekongen hårde ord med på vejen fra Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær, der over for Ekstra Bladet kaldte ham en 'grænseoverskridende gammel gris' og bekendtgjorde, at man nu er klar til at se på at få ændret navnet på den plads i byen, der er opkaldt efter ham.

Ekstra Bladet er taget til Helsingør, nærmere Simon Spies plads, for hvad stiller man op med sådan en sexkrænker-plads? Helsingørs beboere og borgmester giver forskellige bud.

Om det er borgmesterens udmelding, der har fået borgere i Helsingør til at skride til handling, vides ikke.

Men i hvert fald bekræfter Nordsjællands Politi tirsdag morgen over for Ekstra Bladet, at skiltet med Simon Spies' navn er fjernet fra pladsen, og at man efterforsker, om det kan være hærværk.

Det er dette skilt, der er fjernet fra Simon Spies Plads. Foto: Local Eyes

- Vi har en patrulje deroppe. Der er et skilt, der er fjernet. Vi ved ikke, om det er kommunen selv eller et hærværksforhold, så det er vi ved at undersøge, siger Henrik Thelin, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Pladsen, der ligger centralt i Helsingør, har siden 1993 heddet Simon Spies Plads.

