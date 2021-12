Politiet efterforsker død gris i dansk Netflix-serie

En kommende dansk Netflix-serie har skabt heftig debat, allerede inden hverken titel eller handlingsforløb er offentliggjort.

For nylig kunne Ekstra Bladet således fortælle om den krig, der verserede på sociale medier, mellem Veganerpartiet og organisationen OASA (Organisation Against the Suffering of Animals) på den ene side og Netflix på den anden side, fordi en gris var blevet aflivet på produktionen.

Forud for optagelser til serien, der foregik i Roskilde tidligere på måneden, blev grisen ifølge Ekstra Bladets oplysninger aflivet, og den døde gris indgik derefter i indspilningen.

Det førte til, at de to organisationer kunne oplyse, at de havde politianmeldt produktionsselskabet bag serien.

En aktindsigt, som Ekstra Bladet nu har fået hos Midt- og Vestsjællands Politi, bekræfter, at sagen er politianmeldt.

Derudover fremgår det af aktindsigten, at sagen fortsat er verserende, og at politiet altså efterforsker hændelserne.

'Ingen dyr blev skadet'

Politiet har tidligere oplyst, at de var til stede ved optagelserne, men at ingen i den forbindelse blev anholdt eller sigtet.

Ifølge Netflix var alt da også foregået efter reglerne.

'Netflix tager dyrevelfærd meget alvorligt. Ingen dyr blev skadet under optagelserne af denne serie, og al lokal lovgivning blev overholdt,' lyder det i en udtalelse, som streaminggiganten tidligere har sendt til Ekstra Bladet, og som de ikke har ønsket at uddybe.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var der tale om en gris, der skulle aflives alligevel, og en sådan aflivning er ikke i sig selv ulovlig.

- Hvis dyret bliver aflivet af en person, der er uddannet i det, og det i øvrigt sker på en etisk forsvarlig måde, hvor dyret ikke mishandles eller lider overlast på anden vis, er der ikke noget ulovligt i det, har zoologisk direktør og dyrlæge i København Zoo Mads Frost Bertelsen tidligere forklaret til Ekstra Bladet.