Politikere om 'skurke'-rolle: - De må jo gokke lidt af i sofaen

Hvad får du, hvis du krydser den tidligere DF-formand Pia Kjærsgaard, NB-boss Pernille Vermund og formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg?

Et bud kunne være den fiktive kvindelige politiker Pia Støjmund, der er navnet på 'skurken' i den kommende danske satirefilm 'Shabholm', som vil lukke grænserne til Bornholm, efter øen er blevet købt af en oliesheik og lavet om til et 'mellemøstligt paradis' kaldet 'Shabholm'.

Hverken Pia Kjærsgaard, Inger Støjberg eller Pernille Vermund tvivler på, at 'Pia Støjmund' er en karikatur af de tre.

Tag et smugkig på filmen - og Pia Støjmund - her.

Der er dog ingen af dem, der er særligt stødt over at have været nspirationen til 'skurke'-rollen, udtaler de alle til Ekstra Bladet.

- Det har jeg prøvet i snart 40 år som politiker. Det må de da selv om. Det er jeg helt ligeglad med, siger Pia Kjærsgaard og fortsætter:

- Så må de jo sidde derhjemme og gokke lidt af i sofaen over det og over den her film. Det må de hjertens gerne fornøje sig med. Jeg har været ude for det, der er værre.

- Elsker alt ved det

Inger Støjberg er heller ikke stødt over 'Pia Støjmund' - faktisk tværtimod, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg har det sådan med satire, at jeg elsker alt ved det. Jeg elsker, at det provokerer, og at det skubber til mig selv også.

Inger Støjberg elsker satire, også når det provokerer, fortæller hun. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Så jeg er slet ikke stødt. Jeg er faktisk tværtimod beæret, når skuespillere eller animations-folk bruger tid på at sætte sig ind i min person og udfordre det, siger hun til Ekstra Bladet.

Stolt af det

Inger Støjberg mener også, at man skal kunne acceptere satire som dette, når man selv er stor tilhænger af ytringsfriheden.

- Jeg synes jo, at satire er en stor og vigtig del af det at leve i et demokratisk samfund. Jeg er jo også selv storforbruger af ytringsfriheden, og jeg er også selv med til nogle gange at sætte ting på spidsen.

- Og sådan mener jeg, at det skal være i et moderne demokratisk samfund.

Pernille Vermund giver desuden et lignende svar, da Ekstra Bladet får en kommentar fra hende omkring filmen.

Pernille Vermund bliver ikke stødt af karikaturer, siger hun. Foto: Jens Dresling/Polfoto

'Nej, jeg bliver ikke stødt af, at der er kunstnere, der karikerer mig. Tværtimod. Jeg er stolt af at bo i et land, hvor det er muligt', skriver hun i en sms.

'Shabholm' er lavet af satiregruppen Gigis og er en opfølger til animationsfilmen 'Blohavn' fra 2020.

Bliver ikke så krænket

Ligesom de andre kan Pia Kjærsgaard heller ikke dy sig for at komme ind på brugen af ytringsfrihed samt den seneste tids konflikt omkring koran-afbrændinger, da Ekstra Bladet taler med hende om filmen.

- Min indstilling er jo også sigende i den her tid. Vi danskere bliver ikke så krænkede, som muslimerne eksempelvis gør, siger Kjærsgaard.

- Når du siger 'i den her tid', så referer du til koran-afbrændingerne?

- Ja, det er klart.

- Men kan man ikke måske sige, at der er forskel på at blive portrætteret som en karikatur i en spillefilm og så til at brænde Koranen, som jo er en hellig bog, af?

- Nej. Jeg synes, det hele går ind under, at man har lov til at lave satire, man har lov til at krænke og håne. Det er sådan, det er i den vestlige verden, men desværre ikke i den mellemøstlige verden. Det ser vi jo endnu en gang beviser på nu.

