Popstjernes lillebror indtager 'Paradise'

- Du ligner Bro!

- Er du Bros lillebror?

Sådan lyder nogle af de første kommentarer til Nicklas Busk Andreasen, da han i onsdagens afsnit tjekker ind på 'Paradise Hotel'.

Og ganske rigtigt. 20-årige Nicklas Busk Andreasen er lillebror til popstjernen Kevin 'Bro' Andreasen, som både i 2018 og 2019 lavede titelsangen til programmet og i begge sæsoner besøgte hotellet i Mexico som gæst.

Der er vist ingen tvivl om, at Nicklas ligner sin storebror. Foto: Mogens Flindt

Det er langt fra første gang, at Nicklas bliver genkendt som Bros lillebror, og han håber, at deltagelsen i 'Paradise Hotel' kan ændre en smule ved dette.

- Jeg vil gerne skabe min egen person. Ofte bliver jeg nævnt som Bros lillebror i stedet for bare at blive kaldt Nicklas. Det er ikke, fordi det går mig vildt meget på, men det er da lidt irriterende nogle gange, at jeg ofte bliver set på som en kendt persons lillebror i stedet for, at jeg får lov at være mig selv, fortæller han til Ekstra Bladet.

Se de andre gæsters reaktion, da de ser Nicklas på hotellet i videoen herunder:

'Den sidste i flokken'

Det er dog ikke kun Nicklas' storebror, der tidligere har medvirket i programmet. Også storesøster Amanda Diana Busk medvirkede i 2013.

Amanda Diana Busk medvirkede i 'Paradise Hotel' i 2013. Foto: TV3/NENT Group

- Jeg er med i programmet, fordi jeg gerne vil udfordre mig selv og prøve noget nyt. Og så er det da lidt sjovt at være med, når begge mine søskende også har været det. Den sidste fra flokken skulle også prøve det, griner han og tilføjer:

- Min mor tænkte da lige 'åh nej', da jeg sagde, at jeg også skulle på tv. Men jeg tror faktisk, at hun synes, det er meget sjovt.

Se Nicklas i 'Paradise Hotel' på Viaplay og Viafree. Der kommer nye afsnit hver tirsdag, onsdag og torsdag.

Selvom det for mange er en oplevelse for livet at medvirke i et realityprogram som 'Paradise', kan der også være en bagside af medaljen. Flere deltagere har tidligere fortalt om deres problemer med stoffer i realitymiljøet.