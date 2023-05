Film, tv & radio ... 3. maj. 2023 kl. 15:55 Gem artikel Gemt artikel

Populær dansk sangerinde: Får sin egen serie på tv

Jada byder seerne på et vue ind i sit travle musikerliv, der også har budt på en kæmpe nedtur over to omgange, da drømmen om at åbne Orange brast i 2020 og 2021 grundet pandemien