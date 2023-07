Populært DR-program lukker efter fem år

Siden begyndelsen af 2018 har de været konge og dronning af dansk radio.

Men nu er en æra forbi. 'Curlingklubben' med Christian Bonde og Maria Fantino på DR er fortid.

Det sker, efter TV 2 fredag formiddag kunne meddele, at den nye vært på 'X Factor' bliver Maria Fantino, der overtager stafetten fra Sofie Linde, der nåede otte år som vært på programmet.

I et skriftligt svar fra Isabella Hindkjær, der er redaktionschef på P3, siger hun, at 'Curlingklubben' stopper.

'Jeg glæder mig på Marias vegne og ønsker hende alt det bedste i hendes nye rolle. Det er fantastisk godt gået, og vi er mange, der kommer til at heppe med herfra,' indleder hun og fortsætter:

'Curlingklubben' stopper som program, men heldigvis fortsætter Christian Bonde på P3 og i DR. Vi glæder os således til de nye programudviklinger, der går i gang med ham på den anden side af sommeren.'

Maria Fantino og Christian Bonde på scenen til Zulu Awards 2022 med deres faste producer og redaktør Joachim Holmgaard. Trioen har vundet et hav af priser for 'Curlingklubben', blandt andet har de vundet 'Årets lyd' ved Zulu Awards fire år i træk. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Fantino: Mit drømmejob

Redaktionschefen lægger i sit svar heller ikke skjul på, at både Maria Fantino og 'Curlingklubben' vil være savnede på kanalen.

'Der er ingen tvivl om, at vi på P3 kommer til at savne både Maria og Curlingklubben. Jeg vil i den forbindelse gerne takke hele holdet mange gange for deres fænomenale arbejde på en af nyere tids største danske radio og podcast-succeser.'

I et opslag på sin Instagramprofil sætter Maria Fantino også ord på sit nye jobskifte.

'Det er ikke hver dag, at man bliver tilbudt sit drømmejob, så det takkede jeg selvfølgelig ja til, og hvor er jeg både glad og mega spændt på det hele,' skriver hun og fortsætter:



'Det betyder også, at jeg har haft min sidste arbejdsdag på DR efter 8 vanvittige og fantastiske år. Jeg startede på Talentholdet som 20 årig, og jeg vil for evigt være DR taknemmelig for, at der var nogle derude der gav lille Maria en chance.'

Seerne svigtede

'Curlingklubben' blev sendt på hverdage på P3 mellem 14-16 fra 2018 til 2022. Fra 2023 overgik programmet til kun at udkomme som podcast.

Ud over radioprogrammet har 'Curlingklubben' også lavet flere tv-programmer.

Makkerparret har blandt andet været på Færøerne og i Thailand i programmerne 'Curlingklubben på Færøerne' og 'Curlingklubben på sabbatårsrejse', ligesom de også har lavet serierne 'Curlingklubbens obligatorisk naturtur', 'Curlingklubbens oprejsning' og 'Curlingklubben begynder til'.

I foråret 2023 var de to værter spydspidser for DR's lørdagsunderholdningssatsning 'Fantino mod Bonde', som dog var en dundrende seerfiasko.

Ifølge analysebureauet Nielsen, som hver uge offentliggør en top 20 over de mest sete danske programmer på flow-tv, var 'Fantino mod Bonde' hverken at finde i top 20 i uge 19, hvor det havde premiere, eller i uge 20.