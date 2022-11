Populært DR-program vender tilbage efter flere års pause

Mangler du et brag af en nytårsfest, eller har du et par pladser ledige til din egen festivitas på årets sidste dag, har DR måske løsningen.

Radioprogrammet 'Festen og gæsten' vender tilbage på P3 efter flere års pause.

Værterne, som skal forsøge at matche fester og gæster, bliver Sofie Sytnik og Andrew Moyo.

Det annoncerer DR i sin oversigt over decembers programmer.

'Festen og gæsten' har været skrinlagt de forgangne år grundet coronapandemien, hvor myndighederne appellerede til, at man kun så sine nærmeste for at begrænse risikoen for smitte.

Over for B.T. siger P3-chef Søren Bybjerg, at han er kisteglad for, at programmet nu er tilbage efter tre års ufrivillig pause.

- Det er jo en institution på kanalen og én af de mest elskede programmer, som vi desværre ikke kunne sende under corona. Nu er vi stærkt tilbage, jubler han til avisen.

'Festen og gæsten' sendes på P3 den 31. december fra klokken 10.00 til 16.00.