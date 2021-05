Populært DR-program vender tilbage

Tidligere i år rullede sjette sæson af 'Løvens hule' over skærmen på DR1, hvor tusindvis af danskere så med hver uge.

Heldigvis kan vi allerede nu begyndt at glæde til endnu en sæson.

- Mangler din virksomhed penge for at nå nye højder? Har du en forretningsidé, som med den rigtige investor kan blive en solid forretning? Eller har du allerede nu en eksisterende forretning, der tjener penge, men som kunne bruge en erfaren sparringspartner til at tjene endnu flere og måske blive en verdenssucces? Så ansøg om at medvirke i en 7. sæson af 'Løvens hule', skriver DR.

På nuværende tidspunkt er det endnu hemmeligt, hvem de fem løver bliver.

Sidste sæson fik vi fornøjelsen af Jesper Buch, Jacob Risgaard, Christian Arnstedt, Mia Wagner og Jan Lehrmann, og noget kan tyde på, at flere af dem indtager stolene igen. I hvert fald har både Mia, Jacob og Jesper afsløret på deres sociale medier, at der kommer en ny sæson.

- Nu er det endelig officielt, at der kommer en ny sæson af 'Løvens hule', skriver Jesper Buch blandt andet.

I tidligere sæsoner af 'Løvens hule' har en lang række forskellige virksomheder været forbi løverne. Nogle af firmaerne har stor succes i dag, men der er også flere, der er gået konkurs.