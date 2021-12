Populært program vender tilbage

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Var du en af de trofaste seere, der sad klistret til fjernsynet da 'Den store juniorbagedyst' rullede over skærmen?

Så kan du godt begynde at glæde dig. Nu vender programmet nemlig tilbage i en juleudgave med de otte talentfulde deltagere fra første sæson, som danskerne lærte at kende i foråret.

Der bliver lagt op til julehygge og god stemning, når holdet igen samles i det store telt for at bage julekager.

Det skriver flere af deltagerne på deres Instagram-profiler.

'Så må jeg endelig fortælle, at jeg skal være en del af julebagedysten 2021!. Jeg håber at i har lyst til at følge med', skriver Liva.

De konkurrerer denne gang i par, så der er i alt fire makkerpar, der skal dyste i teltet.

'Yaaay, endelig er det ude, at I endnu endnu en gang får lov at se os juniorbagere på skærmen. Denne gang til en masse julehygge og god stemning. Karl og jeg bager sammen som team i jeres TV 25 december, og vi håber selvfølgelig, I har lyst til at se med', skriver Nora på sin Instagram.

En uge senere sendes 'Nytårsbagedysten', hvor otte af deltagerne fra efterårets sæson af 'Den storebagedyst' deltager.

Det er en temmelig bekostelig affære at være med i 'Den store bagedyst'. Ekstra Bladet har talt med flere deltagere, der fortæller, at de har brugt tusindvis af kroner af egen lomme.