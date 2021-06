Populært talkshow møder stor kritik

En underskriftindsamling mod James Cordens tv-program, 'The Late Late Show', er sat i gang.

Hensigten med underskrifterne er at få fjernet et populært segment i showet, der af indehaveren af indsamlingen kaldes for racistisk.

I segmentet, der kaldes 'Spill Your Guts', skal kendte gæster vælge i mellem at spise mad, som værten beskriver som klamt og ulækkert, eller svare på svære spørgsmål.

Men meget af maden, der serveres i programmet, stammer tilsyneladende fra det asiatiske køkken, såsom hønse-fødder, århundrede gamle æg og andefostre, hvilket anses som værende racistisk ifølge Kim Saira, der er initiativtageren bag indsamlingen.

Vil stoppe racisme

Kim Saira, en asiatisk-amerikansk kunstner og influencer, begrunder, at indsamlingen skal ses i lyset af den voksende bølge af vold mod personer af asiatisk afstamning i USA.

'Han (James Gorden., red.) kalder åbenlyst maden for ulækker og forfærdelig. I kølvandet på de asiatiske hadforbrydelser, der konstant har fundet sted, så er det her segment ikke kun kulturelt stødende, men det opfordrer også til anti-asiatisk racisme', skriver Saira.

Udover at få fjernet segmentet så ønsker influenceren også, at James Corden skal give en officiel undskyldning i sit talkshow.

På nuværende tidspunkt nærmer indsamlingen sig 50.000 underskrifter.

Ændrer programmet

James Corden har, ifølge CNN, svaret på kritikken i et interview med Howard Stern.

Her siger han, at de har tænkt sig at beholde segmentet i programmet, men at de ikke længere vil bruge de omtalte madvarer.

- Vores show handler om glæde og kærlighed. Vi er ikke ude på at støde nogen, tilføjer James Corden.