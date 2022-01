Populært tv-program droppes

Parret har ellers lige fået en lille ny, Lelou, som blev født i oktober, og det ville være oplagt at lave flere programmer, når nu der endelig skete noget nyt og spændende.

Men tv-seere og streamingkunder i universet hos Discovery Networks får ikke lov til fra nærmeste hold at se Remee og Mathilde Gøhlers datter nummer to vokse op, som det har været tilfældet med parrets førstefødte, Kenya.

Den populære dokumentar-serie 'Remee & Matrhilde', hvor man hidtil har kunnet følge den lille kendis-familie helt tæt på, stopper således efter fjerde sæson.

Det bekræfter Remee over for Ekstra Bladet.

- Kunne ikke sige det forleden, da vi lige skulle have det sidste i kassen, men ja - kontrakten med Discovery og produktionsselskabet United gik til og med sæson fire, hvortil optagelserne netop er afsluttet, og det har faktisk været et supergodt og tæt samarbejde med nogle dygtige folk. Nu må vi se, hvad fremtiden ellers bringer på tv, siger Remee.

Teasede på Instagram

Med brugen af ordet 'forleden' hentyder Remee til en henvendelse fra Ekstra Bladet for få dage siden, hvor vi ville høre hitsnedkeren om fremtidsplanerne for 'Remee & Mathilde', idet han teasede for en mulig afslutning på dokumentar-rækken i en Instagram-story.

På det tidspunkt ville Remee dog ikke kommentere sagen, men med de sidste scener skudt, er sagen altså nu en anden.

Hos Discovery Networks bekræfter man, at serien lægges i graven, når de sidste udsendelser snart har været vist.

'De har åbnet op for deres liv på en måde, der er både nærværende og identificerbar. Discovery går benhårdt efter at være størst i indhold om store personligheder, og det har været fantastisk at følge med i Remee og Mathildes liv gennem en årrække. Vi ser frem til at vise den sidste del af historien i serien om Remee og Mathilde, når vi bringer de resterende programmer på discovery+ i løbet af foråret,' skriver Esben Elborne, der er kommunikations- og pr-chef hos Discovery Networks Danmark i en mail.