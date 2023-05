Populært tv-program med stor ændring

Første sæson af den danske udgave af 'Bachelorette' har premiere 23. maj, men du kan få et sneak peak på sæsonen og de to kvinder, som de 16 mænd skal kæmpe om her

I en spinoff af 'The Bachelor' skal en ældre singlemand date en flok ældre singlekvinder i håb om at finde kærligheden

I Danmark blænder TV 2 inden længe op for første sæson af 'Bachelorette', hvor formatet fra de to populære sæsoner af 'Bachelor' er vendt på hovedet, og to kvinder skal date 16 mænd.

På den anden side af Atlanterhavet tager de nu formatet til helt nye højder.

Her har datingprogrammerne 'The Bachelor' og 'The Bachelorette' i mange år gået sejrsgang, og nu præsenterer tv-stationen ABC, som står bag, en helt ny udgave.

Til efteråret får programmet 'The Golden Bachelor' ifølge Variety premiere, og her vil det være en ældre mandlig hovedperson, som skal date ældre singlekvinder i jagten på kærligheden.

Læs også: Michaela fra 'Bachelor' taler ud: - Her er den sande historie

Ny kærlighedsfortælling

Ifølge Variety beskriver ABC det nye format som en helt ny kærlighedsfortælling.

Annonce:

'En håbløs romantiker får en ny chance for at finde kærligheden i jagten på en partner, som han kan dele sit livs solnedgang med. Kvinderne, som checker ind og har et helt livs erfaringer med kærlighed, tab og latter, håber at finde gnisten, som kan antænde en fremtid fuld af muligheder', skriver de om programmet ifølge mediet.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvem der kommer til at deltage i programmet, som får premiere til efteråret.

Danmarks første 'bachelor', Casper Berthelsen, kom hjem uden at have fundet kærligheden i programmet. Han har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at han tjente styrtende på at være med i 'Bachelor', men at han faktisk gerne ville have været pengene foruden - se her, hvor meget han tjener i forhold til andre danske realitystjerner.