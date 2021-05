Populært tv-program vender tilbage: - Glæder os gevaldigt

Hvor skal drømmehuset bygges næste gang?

For deltagerne i næste sæson af Nybyggerne er det nu slået fast. Det bliver i Sønderborg.

Det bekræfter Nybyggerne i en pressemeddelelse, som er blevet sendt til Ekstra Bladet.

- Jeg er stolt over, at det netop er Sønderborg, der er blevet valgt som det sted, hvor Nybyggerne denne gang skal bygge, fortæller administrerende direktør hos Hanssen Ejendomme, Michael Andersen.

Han har i samarbejde med programmets vært, programchef og borgmesteren i Sønderborg taget beslutningen om den sønderjyske lokalitet.

Sønderborgs nye bydel

Hanssen Ejendomme er dem, der ejer grunden, hvor der skal bygges kreativt i den kommende sæson. Og grunden ligger i Sønderborgs nye bydel, Linde Haven.

- På vegne af Sønderborg Kommune glæder vi os gevaldigt over, at et så populært tv-program som Nybyggerne skal optages i Sønderborg. Det vil igen sætte byen og området på Danmarkskortet, fortæller Sønderborgs borgmester, Erik Laurtizen (S), og fortsætter:

- Derudover vil programmets vindere jo vinde deres fremtidige hjem, og vi får dermed nye tilflyttere til kommunen, som vi arbejder hårdt for, siger borgmesteren.