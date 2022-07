Povl Dissing får 'Det sidste ord'

Povl Dissing afgik mandag ved døden i en alder af 84 år.

Han har gennem sit liv haft stor indflydelse på dansk musik og kultur, og nu får han da også det sidste ord efter sin død. Han er nemlig med i programmet af samme navn, som bliver vist næste lørdag.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Programmets koncept er, at Mikael Bertelsen taler med store danske personer, før de går bort, så de kan få lov at fortælle om dem selv, og hvad de har på hjerte, før de tager herfra.

Episoderne bliver dog først vist på tv, når personen er gået bort, og derfor kan der gå lang tid fra optagelse til udsendelsen vises på tv.

De gemmes på Det Kongelige Bibliotek, indtil de skal vises på TV, og derfor er det altså en meget begrænset skare af mennesker, som ved, hvem der har valgt at fortælle sine sidste ord til befolkningen, før de går bort.

Indtil nu har programmer med Bent Fabricius-Bjerre og Uffe Ellemann-Jensen været vist på TV 2.

Nu er det Povl Dissings tur, og det er Mikael Bertelsen glad for, at han ville være med til.

- I mine ører var Povl Dissing en stor, original stemme i dansk musik, og derfor drømte jeg i lang tid om at interviewe ham til 'Det sidste ord'. Men da Povl Dissing for nogle år siden mistede hørelsen, var jeg tæt på at opgive tanken. Men så hørte jeg, at han var blevet opereret og mirakuløst kunne tale med omverdenen igen.

- Ved vores første møde var jeg i tvivl, om der var kræfter nok til en lang dag i tv-studiet, men da Povls kone, Pia, var ude for at sætte kaffe over, sagde han: 'Jeg vil gerne have den her sidste optræden'. Så vi satte alle sejl til, og jeg blev blæst bagover af hans energi og vilje. Som Benny Andersen sagde: 'Når Povl Dissing sang, så var der få, der lo. Resten de græd'. Jeg håber, at 'Det sidste ord' dokumenterer, hvor stor en musiker og personlighed Povl Dissing var, og at udsendelsen vil inspirere til at genopdage hans store samlede værk af sange, siger Mikael Bertelsen i pressemeddelelsen.

Programmet bliver sendt på TV 2 lørdag 30. juli klokken 20.00.

