Preller af: - Jeg er fuldstændig ligeglad

Fredag aften indtog 'X Factor'-deltageren Hiba livescenen for første gang.

Her fremførte hun sin fortolkning af 'Ocean Eyes' af Billie Eilish, og den præstation fik blandede ord med på vejen fra de tre dommere.

- Egentlig gav de jo både ros og konstruktiv kritik, og så var der noget, der ikke var så konstruktivt, siger Hiba og fortsætter:

- For eksempel det her med at det blev lidt som en musical. Det er jo svært, når man står i et tomt studie, hvor man også skal nå ud til danskerne, der sidder derhjemme og skal connecte med dem. Så er det klart, at det bliver lidt anderledes.

Hiba gav sin version af det populære Billie Eilish-nummer 'Ocean Eyes'. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Ifølge Hiba er der en ting, der er det allervigtigste for hende - nemlig hvad hendes mentor, dj Martin Jensen, synes.

- Mit fokus er på Martin. Det er ham, jeg skal arbejde med, og det er ham, der er interesseret i, at jeg kommer langt, og det er ham, der kan udvikle mig. Så længe han synes, jeg gør det godt, er alt andet faktisk lidt lige meget, siger hun.

- At han synes, jeg gjorde det godt, gjorde mig virkelig glad og stolt, og det var fantastisk endelig at stå på scenen, siger hun videre.

Hiba var glad og stolt efter sin optræden. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Heller ikke bookmakernes meninger går Hiba specielt meget op i.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så fokuserer jeg bare lidt for meget på mig selv. Jeg går op i min rejse, og så gør det mig ikke noget, at nogen oddser på det ene eller det andet. Jeg er fuldstændig ligeglad med det, siger hun.

- Jeg går bare op i, hvordan jeg selv klarer det, og hvordan jeg udvikler mig. Det er det vigtigste for mig.

De mange musikere, der har siddet bag dommerbordet i 'X Factor', har ikke helt ubetydelige formuer at gøre godt med. Læs om de rige dommere her (+).