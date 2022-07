Pres på Cruise: 'Top Gun 3' er på tale

Bolden er nu blevet kastet over til verdensberømte Tom Cruise, der skal træffe en kæmpe beslutning.

'Top Gun: Maverick', der er den nyeste 'Top Gun'-film, har vist sig at være en kæmpe succes. Filmen har omsat for over en milliard dollars, hvilket svarer til over syv milliarder kroner.

Det er første gang nogensinde, at en Tom Cruise-film har rundet så mange penge.

En ny 'Top Gun'-film er på manges læber, og nu bliver der for alvor sparket gang i snakken. For Miles Teller, der spiller Bradley 'Rooster' Bradshaw' i 'Top Gun: Maverick', fortæller, at han er mere end klar på en ny film.

- Det er alt sammen op til TC (Tom Cruise, red.). Jeg har haft nogle samtaler med ham om det (om en ny 'Top Gun'-film, red.), men vi må se, fortæller Miles Teller i et videointerview med mediet ET.

Artiklen fortsætter under billedet ...

'Top Gun: Maverick' har været en kæmpe succes for Tom Cruise. Foto: Alberto Pezzali/Ritzau Scanpix

Instruktør er også klar

Og det er ikke blot Miles Teller, der er klar på endnu en omgang 'Top Gun'. Også instruktøren bag 'Top Gun: Maverick', Joseph Kosinski, har nikket ja til en potentiel treer, men han kaster også bolden over til hovedpersonen, Tom Cruise.

- Det er op til ham (Tom Cruise, red.). Det er ham, man skal overtale. Det var sådan, at projektet startede med Jerry (Bruckheimer, produceren, red.) og mig, der tog til Paris for at overtale Tom, har filminstruktøren udtalt til mediet Indiewire.

Tom Cruise har i skrivende stund ikke kommenteret, om han vil medvirke i en ny 'Top Gun'. Men der bliver presset på.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Efter 36 år er Tom Cruise tilbage i rollen som jagerpiloten Pete 'Maverick' Mitchell i 'Top Gun: Maverick'. Her kan du sammen med den danske jagerpilot Thomas Kristensen komme helt tæt på de mest prominente fly i de to 'Top Gun'-film.