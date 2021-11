Presset bagedyst-finalist: Har haft to nedsmeltninger

De har det seneste lange stykke tid begge optrådt på tv i samme periode på hver sin kanal henholdsvis fredag og lørdag i bedste sendetid.

Det har krævet noget ekstra på hjemmefronten af kæresteparret Frederik Haun fra DR's 'Den store bagedyst' og Morten Kjeldgaard fra TV 2's 'Vild med dans'.

Heldigvis blev bagedyst-programmerne allerede optaget i foråret, mens danseprogrammet jo er live og løb lige til finalen fredag aften.

Tager al tid

Det har betydet, at Frederik, 28, og Morten, 36 - selv om programmerne har været sendt samtidig - har haft unik mulighed for at støtte hinanden i privaten, når partneren har været i ilden.

- Jeg har været glad for, at vi har optaget vores del i foråret, så Morten og jeg ikke begge to skulle stå midt i al det her tv-ræs, som det er optage et program, samtidig. Det tager bare al din tid, så jeg har egentlig bare været glad for, at jeg kunne stå på sidelinjen og være med til at bakke op og støtte op omkring hans deltagelse og sørge for, at tingene hang sammen derhjemme, så han kunne gå all in på 'Vild med dans', siger aftenens finalist Frederik Haun og fortsætter:

- Det var jo det samme, han gjorde for mig i foråret. Jeg tror, vi har fundet sindssygt meget støtte i hinanden. Jeg bliver helt rørt, når jeg tænker tilbage på, hvor sindssygt støttende Morten har været. Det har været kæmpestort fra hans side af, for man kan ikke forvente, at kæresten tackler det sådan, som han har gjort det.

- Der er nok andre, der ville have haft svært ved at forstå, at man kan stå og være så presset og urimelig derhjemme og ikke kan se ud over sin egen næsetip, men da havde han bare en indgangsvinkel i forhold til vide, hvad det handlede om, fortæller en taknemmelig Frederik Haun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan ser Frederik Haun ud i aftenens finale, som du kan se på DR1 kl. 20:00. Foto: Agnethe Sclichtrkrull

Fik nedsmeltninger

Og presset HAR været stort. Faktisk så gigantisk, at Frederik beretter om et sort hul, han på et tidspunkt kom ned i, som han skulle have hjælp af Morten til at komme op af.

Eller som han kalder det: 'Et par nedsmeltninger'.

- Jeg havde et fuldtidsarbejde ved siden af konkurrencen, og det var bare sindssygt hårdt, Jo længere vi kom, jo mere spidsede det til. Jo bedre det gik, jo større forventninger fik jeg til mig selv. Jeg følte, at jeg havde svært ved at indfri dem, og det gjorde bare, at jeg stressede helt vildt omkring det og havde svært ved at åbne op om, hvor stresset jeg var. Lige indtil at jeg ærligt talt fik en nedsmeltning, siger Frederik Haun.

- Jeg gav bare los, og jeg var nok vildt urimelig derhjemme. Men da var Morten bare sindssygt god. Det er igen det dér med, at vi kan bruge hinanden, så selv om jeg er dybt urimelig, så ved han godt, hvordan tingene hænger sammen.

- Ét er, hvordan det var, da I optog. Men I har trods alt også æret på tv samtidig med masser af seere. Hvordan har det været?

- Det har været mega specielt, og det har været nogle hektiske uger – det vil jeg ikke lægge skjul på. Men det har været fedt, at jeg også har fået et indblik i, hvad Morten har oplevet ved at være kendt fra tv. Jeg står ikke så meget på sidelinjen længere.

Du kan se 'Den store bagedyst'-finalen, hvor Frederik er den ene af tre finalister, i aften på DR1 fra klokken 20.